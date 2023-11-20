الدولار عند أدنى مستوى في شهرين مع تزايد رهانات خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة



هبط الدولار اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي في ظل تأكيد المتعاملين اعتقادهم في أن أسعار الفائدة الأمريكية قد بلغت ذروتها وتحويل اهتمامهم إلى توقيت قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خفض الفائدة.

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يُستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر أيلول، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من اثنين بالمئة. وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ يوليو.

ومقابل ضعف الدولار الأمريكي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس آب، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.

وتخلت الأسواق عن اعتقادها في خطر رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا بعد صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالتحديد بعد صدور قراءة التضخم سجلت مستوى أقل من التقديرات.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2480 دولار ليقترب من أعلى مستوى في شهرين، بينما جرى تداول اليورو عند 1.09185 دولار في أحدث تداولات قبل قراءة مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وظل الين الياباني مرتفعا ولم يبلغ 150 مقابل الدولار، إذ ارتفع 0.3 بالمئة ليجري تداوله عند 149.17.

وصعد اليوان الصيني في الأسواق المحلية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 7.1700 مقابل الدولار، بينما تلقى اليوان في الأسواق الدولية دفعة مماثلة وقفز تقريبا 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 7.1703 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6546 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6563 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.54 بالمئة إلى 0.6025 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز