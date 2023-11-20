الصين تبقي على معدلات الإقراض والفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الإقراض الرئيسة دون تغيير اليوم الاثنين، حيث إن أي تخفيف إضافي يمكن أن يضعف العملة.

وأبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيس على الإقراض لمدة عام عند 3.45 %. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيس بواقع عشر نقاط أساسية في أغسطس الماضي.

كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس على الإقراض لمدة خمسة أعوام، الذي يعد المؤشر الرئيس على معدلات الرهن العقاري، عند 4.20 % للمرة الخامسة على التوالي.

ومن المتوقع بصورة كبيرة، أن تحقق بكين هذا العام هدف النمو، وهو نحو 5 %.

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