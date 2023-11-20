إلغاء 25 % من الرحلات المقررة إلى فرنسا يوم الاثنين





دعت شركة الطيران الإيرلندية «راين اير» الأحد، المفوضية الأوروبية إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الرحلات الجوية وحرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي خلال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين» الاثنين.

وتعتزم نقابات عديدة الاحتجاج على إقرار البرلمان الفرنسي مؤخراً، مشروع قانون يهدف إلى إجبار كل فرد من المراقبين الجويين، على الإعلان عن كونه مُضرباً أو لا، قبل 48 ساعة من تنفيذ إضراب.

ولذلك طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي (DGAC)، من شركات الطيران، الخميس، إلغاء 20 إلى 25 في المئة من رحلاتها المقررة الاثنين إلى باريس أورلي، وتولوز بلانياك (جنوب غرب)، بوردو ميرينياك (جنوب غرب)، ومرسيليا- بروفانس (جنوب).

كذلك حذّرت من أنّ نشاط مراكز تسيير الملاحة الجوية (CRNA)، التي تدير مسارات الطائرات المحلقة فوق الأراضي الفرنسية، سيتأثر، ما قد يجبر رحلات على تجنّب العبور في أجواء فرنسا.

وأكدت «راين اير» في بيان أنّه نظراً لموقع فرنسا الجغرافي، أجبرت أيام إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين العديدة منذ بداية العام «شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية فوق الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإيرلندا والمملكة المتحدة، بينما تستخدم فرنسا خصوصاً قوانين الحد الأدنى من الخدمة لحماية الرحلات الجوية الفرنسية».

واعتبرت الشركة الإيرلندية المنخفضة التكلفة، والأولى في أوروبا من حيث عدد الركاب، أنّ «هذا غير عادل». وقالت «على فرنسا (وجميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى)، حماية الرحلات الجوية أثناء إضراب المراقبين، كما هي الحال في إسبانيا وإيطاليا واليونان، وإلغاء الرحلات الجوية من وإلى الدولة المتضررة».

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