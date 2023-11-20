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استقالة رئيسة شركة «أوبتوس» الأسترالية للاتصالات بعد انقطاع الخدمة

11/20/2023 5:31:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّمت رئيسة شركة الاتصالات الأسترالية «أوبتوس»، استقالتها بعد عطل كبير أدى إلى قطع الاتصالات عن أكثر من 10 ملايين شخص، وفق ما ذكرت المجموعة الأم الاثنين.

واستُبدلت الرئيسة التنفيذية للشركة، كيلي باير روزمارين، بعد ثلاثة أيام من استجوابها من جانب مجلس الشيوخ الأسترالي، بسبب عطل طرأ في الساعات الأولى من يوم 8 نوفمبر، أدى إلى توقف خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في شركة «أوبتوس» لمدة 12 ساعة تقريباً.

وقالت في بيان أصدرته الشركة الأم سينغتل «بعد التفكير ملياً، توصّلت إلى قرار مفاده أن استقالتي تصب في مصلحة أوبتوس».

من جهته، قال يوين كوان مون، الرئيس التنفيذي لـ «سينغتل»، إن رئيسة «أوبتوس» المستقيلة، قادت الشركة خلال «فترة صعبة»، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد 19، وتمكّنت من تحسين الأداء المالي للشركة.

وأضاف «نحن نتفهّم قرارها، ونتمنى لها الأفضل في مشاريعها المستقبلية».

وعيّنت «أوبتوس» المدير المالي مايكل فنتر، رئيساً تنفيذياً موقتاً للشركة، مع بقائه في منصبه الحالي، ريثما تختار خلفاً دائماً لكيلي باير روزمارين.

وقالت «أوبتوس» إن العطل حدث على مستوى البلاد، بعد الانقطاع التلقائي لأجهزة الراوتر التي أصبحت محملة بشكل زائد أثناء تحديث برنامج.

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