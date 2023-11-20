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استقالة رئيس شركة «كروز» لسيارات الأجرة ذاتية القيادة بسبب حادث

11/20/2023 5:31:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقال كايل فوجت رئيس شركة «كروز» لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والمملوكة لشركة جنرال موتورز، خلال التحقيق في حادث وقع لامرأة من المشاة في سان فرانسيسكو.

وقال فوجت، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه يريد الآن قضاء بعض الوقت مع عائلته، واستكشاف أفكار جديدة. وبعد الحادث، تم أيضاً انتقاد سياسة المعلومات الخاصة بإدارة كروز.

وتعود ملكية شركة «كروز» لشركة «جنرال موتورز» العملاقة للسيارات.

وقامت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة «كروز»، بسحب امرأة من المشاة لمسافة عدة أمتار، في الحادث الذي وقع في بداية شهر أكتوبر الماضي.

وكانت المرأة قد صدمتها أولاً سيارة أخرى، كان يقودها شخص، وألقى بها أمام السيارة ذاتية القيادة.

ووفقاً لتقرير الحادث، توقفت سيارة الأجرة ذاتية القيادة على الفور، لكن المرأة ظلت ملقاة تحتها.

وتمت برمجة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة «كروز»، بحيث تتوقف تلقائياً في بعض الحالات على جانب الطريق بعد الاصطدامات، حتى لا تعرقل حركة المرور، وهو ما قرر البرنامج الإلكتروني أيضاً القيام به في هذه الحالة، رغم أن المرأة كانت لا تزال أسفل السيارة.

وتم سحب المرأة نحو ستة أمتار، ووصلت سرعة السيارة إلى نحو 11 كيلومتراً في الساعة، بحسب تقرير لإدارة المرور في كاليفورنيا.

وقامت شركة «كروز» منذ ذلك الحين بتغيير البرمجيات الخاصة بمركباتها البالغ عددها 950 سيارة تقريباً، لمنع تكرار الموقف ثانية. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف جميع الرحلات على الطرق العامة في الولايات المتحدة.

وانتقدت إدارة النقل حقيقة أنه تم الإعلان عن الجزء الأول فقط مما حدث في البداية، ولكن ليس حقيقة أن سيارة الأجرة ذاتية القيادة حاولت التوقف على جانب الطريق بعد الحادث، بينما كانت المرأة عالقة تحتها.

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