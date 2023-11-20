فيرتيغلوب تعلن عن تسليم أول شحنة في العالم من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة



أعلنت "فيرتيغلوب" الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال"، اليوم عن تسليم أول شحنة من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون "ISCC PLUS"."، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر .

وسيتم استخدام الأمونيا لإنتاج رماد الصودا الصناعية الذي يولّد انبعاثات قريبة من الصفر، ويشكل المادة الخام الرئيسية المستخدمة في عملية إنتاج مسحوق الغسيل الذي تصنعه شركة "يونيليفر".

ويؤكد إنتاج وبيع أول شحنة من الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، التزام "فيرتيغلوب" الراسخ بخفض الانبعاثات من عمليات الصناعة، وتنفيذ أجندتها للاستدامة، ودعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة.

وتم تسليم الشحنة التي تعد الأولى من نوعها في العالم إلى شركة "توتيكورين للكيماويات والأسمدة المحدودة" (TFL)، حيث سيتم استخدامها لإنتاج رماد الصودا لصالح شركة "هندوستان يونيليفر" (HUL) في الهند التابعة لمجموعة "يونيليفر".

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب وشركة "أو سي آي جلوبال" ، بهذه المناسبة، إن تسليم هذه الشحنة يعتبر خطوة مهمة لشركة 'فيرتيغلوب'، وإنجاز جديد ضمن جهودها لإنتاج وتوريد الأمونيا المتجددة للعالم بما يعكس مساعيها المستمرة لتنفيذ خريطة طريق الهيدروجين الخاصة بها.

وأوضح أن الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تتمتع بقدرات كبيرة على إزالة انبعاثات الكربون من القطاعات الصناعية والمساهمة في تحقيق الانتقال العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف : " باعتبارنا من الشركات الرائدة في إنتاج الأمونيا الخضراء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإننا نتطلع لمواصلة الاستفادة من منشآتنا المتطورة وبنيتنا التحتية المتكاملة للتوزيع العالمي لتعزيز قدرتنا على إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بما يلبي الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي المستدام، ويساهم في تقليل الأثر البيئي لعملياتنا".

يذكر أن "فيرتيغلوب" تعمل على تطوير العديد من المشاريع في مجال الاستدامة، بما يشمل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، بالشراكة مع "سكاتيك" النرويجية (Scatec)، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الصندوق السيادي المصري، حيث سيكون المشروع عند اكتماله قادراً على إنتاج ما يصل إلى 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر كمادة خام أولية تستخدم لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنوياً من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في منشآت "فيرتيغلوب" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) في مصر.

كما تشمل مبادرات الشركة الأخرى منشاة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بقدرة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً في منطقة "تعزيز"، والمشروع التجريبي لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في مصنع "فرتيل" في الإمارات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات.

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