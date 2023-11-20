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غرفة تجارة دبي تستقطب 48,616 شركة جديدة خلال 9 أشهر بنمو 42.9%

11/20/2023 5:31:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي انضمت لعضوية الغرفة في عام 2023، حيث شهدت الغرفة انضمام 48,616 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 42.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 34,029 عضو جديد انضم إلى الغرفة في الفترة نفسها من عام 2022.
ويعكس هذا النمو الكبير الجاذبية الكبيرة التي تحظى بها دبي بين الشركات والمستثمرين على حد سواء، فضلاً عن سمعتها المتنامية كوجهةٍ عالمية رائدة للأعمال. كما تجلى ذلك في القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي التي وصلت إلى حوالي 210 مليار درهم، مع إصدار 544,538 شهادة منشأ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وخلال نفس الفترة تم إصدار واستقبال 3,209 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة مع 2,919 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة حوالي 1.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت قيمة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 123.6%.
وفي إطار تعليقه على أداء الغرفة الاستثنائي، قال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "إن ما تحقق من إنجازات في غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الثالث يدعو للفخر والاعتزاز ونحن سعداء بالتقدم الكبير الذي حققناه في تحسين بيئة الأعمال في دبي، ودعم مصالح مجتمع الأعمال، ومساعدة الأعضاء في تحقيق أهدافهم، وتحفيز سوق التصدير وإعادة التصدير. وباعتبارنا صوت مجتمع الأعمال في دبي وممثله، نؤكد التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا على تحقيق طموحاتهم بالنمو في الإمارة. وسنواصل التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بينما نستمر في جهودنا لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)". وفي إطار مساعي غرفة تجارة دبي المستمرة لدعم مصالح مجتمع الأعمال، بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة مع مجموعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 94 تشريعاً، بينما وصل عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة إلى 103 قضايا.
ونظمت إدارة علاقات الأعمال في الغرفة أكثر من 180 اجتماعاً مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، شملت تنظيم 20 جلسة لمراجعة التشريعات القانونية بهدف خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي. كما نظمت الإدارة بنجاح 41 جمعية عمومية لمجموعات ومجالس الأعمال، في حين استفادت أكثر من 2,100 شركة من 24 ورشة عمل وفعالية وندوة افتراضية تم تنظيمها من قبل الإدارة. وعقدت الإدارة 103 اجتماعات مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية لبحث فرص خدمة
ودعم مجتمع الأعمال.
وفي إطار جهودها لتحقيق أولويتها الاستراتيجية بتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، أطلقت غرفة تجارة دبي "منصة قطاعات الأعمال"، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعمالهم.
ونجح مركز دبي للشركات العائلية الذي تم تأسيسه في شهر مايو لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، حيث أكمل المركز 30 زيارة لشركات عائلية، وأطلق برنامجين تعليميين لمستشاري وأعضاء الشركات العائلية مع نهاية الربع الثالث من عام 2023، وشهد المركز خلال نفس الفترة، تسجيل 18 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. ونظم مركز دبي للشركات العائلية ندوتين ضمن سلسلة الحوكمة بمشاركة ممثلين عن 62 شركة عائلية. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بتوفير أدوات وإصدارات تعليمية قابلة للتحميل إلكترونياً وتم تحميلها بالفعل 450 مرة خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر.
وتسعى غرفة تجارة دبي إلى تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية. ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي أكثر من 46 مجلس أعمال يغطي جنسيات المستثمرين، فيما يبلغ عدد مجموعات الأعمال في الغرفة 105 مجموعات أعمال تمثل قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

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