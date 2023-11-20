تعاون بين سوق دبي المالي وبورصة شنغهاي لتبسيط عمليات الإدراج بين السوقين

أعلن سوق دبي المالي, بورصة ناسداك دبي وبورصة شنغهاي للأوراق المالية، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين أسواق رأس المال في دبي والصين. وتمثل هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة علامة بارزة على مسار التعاون الدولي العابر للحدود.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين سوق دبي المالي, بورصة ناسداك دبي وبورصة شنغهاي للأوراق المالية إلى تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية بين السوقين. كما تفتح هذه الشراكة الباب أمام تطوير المنتجات المشتركة، وخاصة تلك المنتجات التي ترتبط بالسوقين معًا، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي إطار العمل المشترك على تحقيق التناسق الاستراتيجي بين السوقين لتلبية الاحتياجات المتنامية لدى المساهمين فيهما، يخطط سوق دبي المالي وبورصة شنغهاي لتطوير وإطلاق المنتجات المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تعريف الشركات والجهات المُصدِرة للسندات بمزايا الإدراج المزدوج وتمكينهم من الوصول إلى فرص النموّ في كلا السوقين.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع بورصة شنغهاي للأوراق المالية خطوة مهمة على طريق تمكين علاقاتنا الدولية وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية لتطوير أسواق رأس المال لدى الطرفين، كما تفتح هذه الشراكة الآفاق أمام استكشاف الفرص الجديدة، وتوسعة نطاق وصولنا إلى الأسواق حول العالم".

وأضاف: "في ظلّ التطورات التي يشهدها القطاع المالي الآن، يحظى التعاون الدولي بأهمية بالغة، ونهدف من خلاله إلى تقديم أفضل الممارسات والخبرات لدى الجانبين، وفتح آفاق جديدة للمشاركين في السوق وتعزيز نموّ أنظمتنا المالية."

قال كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي للأوراق المالية، "إن بورصة شنغهاي للأوراق المالية تسعد بتوقيع مذكرة تفاهم مع سوق دبي المالي وناسداك دبي لاستكشاف فرص التعاون وتبسيط عمليات الإدراج والتداول بين السوقين. كما تدعم هذه الشراكة فرص تطوير المنتجات المشتركة، وخاصة تلك المنتجات التي ترتبط بالسوقين معًا، مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن طرح المنتجات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. بتوجيه من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، ستعمل بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشكل وثيق لمواصلة استكشاف آلية تعاون متنوعة تُسهل تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط."

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