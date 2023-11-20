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أبوظبي تطلق حملة التخفيضات الكبرى في 24 نوفمبر الجاري

11/20/2023 5:31:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تنطلق في إمارة أبوظبي يوم الجمعة المقبل الموافق 24 نوفمبر، حملة التخفيضات الكبرى "الجمعة البيضاء" بمشاركة أكثر من 23 مركز تسوق.

وتعزز حملة التخفيضات الكبرى، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، النشاط التجاري في الإمارة حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى أكثر من 70% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتشمل حملة "التخفيضات الكبرى" 4399 منفذاً للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي، تقدم خصومات وعروضا متنوعة، ما يسهم في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات، مع إتاحة الفرصة للمتسوقين لشراء منتجاتهم المفضلة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بتخفيضات كبيرة.

وتعد "الجمعة البيضاء" حدثا مهما يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان أبوظبي وزوارها حيث تتضمن الحملة العديد من العروض والسحوبات للفوز بجوائز قيمة.

ويأتي إطلاق الحملة، بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي والجهات المعنية الأخرى، ضمن مبادراتها لتنشيط الأسواق مع الحرص على المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات المقدمة.

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