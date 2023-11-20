نائب رئيس بورصة نيويورك: الإمارات عززت مكانتها لاعباً رئيسياً في الساحة المالية العالمية



أكد جون تاتل، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك رئيس معهد بورصة نيويورك، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت مكانتها لاعبا رئيسيا في الساحة المالية العالمية من خلال المشاريع والمبادرات الاقتصادية ، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لبورصة نيويورك في استكشاف أسواق جديدة.





وأضاف تاتل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أسواق المال في دولة الإمارات تتمتع بإمكانات ومرونة كبيرة مع التزامها المستمر بالابتكار والتطوير، وهو ما يتجلى في العدد الكبير من المشاريع والمبادرات الاقتصادية.







وأشار إلى أن التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية يجعلها سوقاً مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما دفعنا إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في عدد من الأنشطة الرئيسية، مؤكداً أن هذه الشراكة هي خير دليل على ما نراه في هذه المنطقة من إمكانيات ونمو.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك: " لقد كانت زيارتي الأولى إلى دولة الإمارات بمثابة مفاجأة حقيقية حيث رأيت حجم الإمكانات الموجودة في المنطقة ومدى تطور القطاع المالي."



وأضاف: "بطبيعة الحال، نسعى في بورصة نيويورك دائمًا إلى توسيع نطاق أعمالنا على مستوى العالم واستكشاف فرص جديدة لعقد شراكات استراتيجية، لذلك تأتي شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزز تواجدنا في المنطقة، كما تمثل فرصة إستراتيجية لربط اثنين من الأسواق المالية متسارعة النمو".



وتابع: " نرى في هذا التعاون فرصة مهمة لبناء جسر بين الشرق والغرب، مما يعود بالنفع على المستثمرين والمصدرين في المنطقتين. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز بشكل كبير الاتصال بين الأسواق العالمية وتزود المستثمرين الدوليين في الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى الأسواق والشركات عالية الأداء في منطقة الخليج وخارجها أيضاً."

وأوضح أن الهدف من مذكرة التفاهم هو وضع إطار للتعاون بين بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز الاتصال بين الأسواق العالمية، حيث ستوفر هذه الشراكة إمكانية الإدراج المزدوج للشركات، كما سنعمل معًا على طرح منتجات مالية جديدة مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المعرفية عن أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال جون تاتل، إن تعاون بورصة نيويورك، باعتبارها أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم، مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعد خطوة إستراتيجية لتوسيع نطاق وصولنا وتعزيز قدراتنا في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف: " نظرًا للحجم الكبير لبورصة نيويورك، فإننا ندرك مسؤوليتنا تجاه المستثمرين العالميين ونسعى دائمًا إلى توفير منصة تداول أكثر تنوعًا، وتعد مذكرة التفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بمثابة دليل على إيماننا الراسخ بأهمية الشراكة والتعاون وتأثيرهما في دفع الأسواق المالية العالمية إلى الأمام."

وقال : "

منذ اللحظة الأولي لعملنا المشترك، رأينا أن بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتشاركان مجموعة مماثلة من القيم المؤسسية والأهداف، وقد بدأنا التعاون على أرض الواقع مع سوق أبوظبي ".



وذكر تاتل أن الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لا تتضمن التعاون التجاري فقط، بل تمتد لأبعد من ذلك، حيث تعمل البورصتان وفقاً للرؤى نفسها الهادفة لتطوير وتحسين هياكل السوق المالية.





وقال: "نحرص على العمل معًا وقد وضعنا بالفعل إطارًا لعدد من المشروعات، بما في ذلك الإدراج المزدوج والمنتجات المالية الجديدة، بهدف دعم المستثمرين في كلا المنطقتين."

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز