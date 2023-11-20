(سيكو) وأمانة (الأعلى للمرأة) يعلنان أسماء الفائزات ببرنامج تداول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختتم بنك سيكو والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برنامج "التداول في الأسواق المالية" والذي جرى تنظيمه على مدى شهر كامل بمشاركة 44 سيدة بحرينية، وتضمن محاضرات وورش عمل نظرية وعملية حول أساسيات التداول بالأسهم وأنواع الأدوات الاستثمارية، وفهم وتحليل الأسواق المالية، وتطوير استراتيجية التداول وإدارة المخاطر وغيرها.



وبمناسبة ختام البرنامج، جرى الإعلان عن الفائزات في البرنامج وهن: فاطمة الياقوت بجائزة أعلى عائد بالنسبة للمخاطر، وفاطمة عاشور الفائزة بجائزة أعلى ربح، ومريم الكراني الفائزة بجائزة أعلى عدد أيام ربحية وستحصل الفائزات على

حساب تداول و مبلغ نقدي لتبدأ به كل سيدة رحلتها في عالم الاستثمار من خلال منصة التداول (sicolive).



وهنَّأت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة جميع منتسبات البرنامج مشيدة بالالتزام بحضور جلساته والاستفادة من محتواه القيم، مؤكدة تقديم الدعم والمساندة للمنتسبات للبرنامج بالتعاون مع (سيكو) لمواصلة رحلتهن في عالم التداول، وتسخير المهارات والخبرات التي اكتسبنها من البرنامج في مجالات مختلفة من حياتهن العملية والمهنية. ونوهت بمخرجات برنامج (التداول في الأسواق المالية) التي تؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه في تعزيز مهارات المرأة البحرينية في مجال التداول والاستثمار في الأسواق المالية وتشجيعها على اكتساب الخبرة العملية في أسواق الأسهم، ونشر الثقافة المالية وترسيخ أسس الادخار والمعرفة المالية لدى النساء في مملكة البحرين، وأوضحت أن هذا البرنامج يعد أحد أدوات برنامج الإرشاد المهني للمرأة البحرينية الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلاله على دعم مشاركة المرأة في قطاعات العمل الواعدة.



من جانبها أشادت الرئيس التنفيذي لبنك (سيكو) السيدة نجلاء الشيراوي بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج (التداول في الأسواق المالية) والتي جاءت مشجعة على تنظيم نسخ أخرى من هذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدة حرص (سيكو) على دعم التوجهات الوطنية وجهود المجلس الأعلى للمرأة بتمكين وتقدم المرأة البحرينية من خلال اكتساب الخبرة في الأسواق المالية.



وقالت موضحة: "نسعى جاهدين إلى تعزيز الثقافة المالية ونؤمن بأن المعرفة المالية تعتبر محفزاً رئيسياً لتحقيق الاستقلال المالي، ونتطلع إلى مساهمة المهارات التي اكتسبتها المشاركات من خلال هذا البرنامج إلى تحفيزهم للاستثمار في الاسواق المالية.





هذا ووفر برنامج (التداول للأسواق المالية) لمنتسباته منصة تداول افتراضية تحاكي البيئة الواقعية لمنصات التداول العالمية، حيث منحت المشاركات مبلغاً من الأموال الافتراضية للتداول بها، مما سمح لهن باكتساب الخبرة في التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية، كما وفر البرنامج جلسات إرشاد وتوجيه للمشاركات من قبل خبراء (سيكو)، إضافةً إلى تزويدهن ببيانات السوق الفعلية مثل أسعار الأسهم واتجاهات السوق والمعلومات الأخرى ذات الصلة لمساعدتهن على اتخاذ قرارات تداول ناجحة.