(سيكو) وأمانة (الأعلى للمرأة) يعلنان أسماء الفائزات ببرنامج تداول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم بنك سيكو والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برنامج "التداول في الأسواق المالية" والذي جرى تنظيمه على مدى شهر كامل بمشاركة 44 سيدة بحرينية، وتضمن محاضرات وورش عمل نظرية وعملية حول أساسيات التداول بالأسهم وأنواع الأدوات الاستثمارية، وفهم وتحليل الأسواق المالية، وتطوير استراتيجية التداول وإدارة المخاطر وغيرها.
وبمناسبة ختام البرنامج، جرى الإعلان عن الفائزات في البرنامج وهن: فاطمة الياقوت بجائزة أعلى عائد بالنسبة للمخاطر، وفاطمة عاشور الفائزة بجائزة أعلى ربح، ومريم الكراني الفائزة بجائزة أعلى عدد أيام ربحية وستحصل الفائزات على
حساب تداول و مبلغ نقدي لتبدأ به كل سيدة رحلتها في عالم الاستثمار من خلال منصة التداول (sicolive).
وهنَّأت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة جميع منتسبات البرنامج مشيدة بالالتزام بحضور جلساته والاستفادة من محتواه القيم، مؤكدة تقديم الدعم والمساندة للمنتسبات للبرنامج بالتعاون مع (سيكو) لمواصلة رحلتهن في عالم التداول، وتسخير المهارات والخبرات التي اكتسبنها من البرنامج في مجالات مختلفة من حياتهن العملية والمهنية. ونوهت بمخرجات برنامج (التداول في الأسواق المالية) التي تؤكد تحقيق البرنامج لأهدافه في تعزيز مهارات المرأة البحرينية في مجال التداول والاستثمار في الأسواق المالية وتشجيعها على اكتساب الخبرة العملية في أسواق الأسهم، ونشر الثقافة المالية وترسيخ أسس الادخار والمعرفة المالية لدى النساء في مملكة البحرين، وأوضحت أن هذا البرنامج يعد أحد أدوات برنامج الإرشاد المهني للمرأة البحرينية الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلاله على دعم مشاركة المرأة في قطاعات العمل الواعدة.
من جانبها أشادت الرئيس التنفيذي لبنك (سيكو) السيدة نجلاء الشيراوي بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج (التداول في الأسواق المالية) والتي جاءت مشجعة على تنظيم نسخ أخرى من هذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدة حرص (سيكو) على دعم التوجهات الوطنية وجهود المجلس الأعلى للمرأة بتمكين وتقدم المرأة البحرينية من خلال اكتساب الخبرة في الأسواق المالية.
وقالت موضحة: "نسعى جاهدين إلى تعزيز الثقافة المالية ونؤمن بأن المعرفة المالية تعتبر محفزاً رئيسياً لتحقيق الاستقلال المالي، ونتطلع إلى مساهمة المهارات التي اكتسبتها المشاركات من خلال هذا البرنامج إلى تحفيزهم للاستثمار في الاسواق المالية.
هذا ووفر برنامج (التداول للأسواق المالية) لمنتسباته منصة تداول افتراضية تحاكي البيئة الواقعية لمنصات التداول العالمية، حيث منحت المشاركات مبلغاً من الأموال الافتراضية للتداول بها، مما سمح لهن باكتساب الخبرة في التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية، كما وفر البرنامج جلسات إرشاد وتوجيه للمشاركات من قبل خبراء (سيكو)، إضافةً إلى تزويدهن ببيانات السوق الفعلية مثل أسعار الأسهم واتجاهات السوق والمعلومات الأخرى ذات الصلة لمساعدتهن على اتخاذ قرارات تداول ناجحة.
MENAFN20112023000055011008ID1107456691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.