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توضيح حول اسعار البنزين والكاز بالاردن الشهر القادم

11/20/2023 5:19:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع خبير الطاقة هاشم عقل ان يتم تثبيت اسعار البنزين بنوعيه 90-95 اوكتان، وانخفاض مادة السولار بما يقارب 7% وتثبيت مادة الكاز.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني سعرا بلغ 788.1 دولار للطن، مقارنة بـ 803.8 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95، 845 دولارا للطن مقابل 851.4 دولار، المسجل في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 804.1 إلى 739.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 853.5 إلى 800.7 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.2 بالمئة.

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