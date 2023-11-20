واشنطن بوست: قلق كبير من تصعيد غير مدروس بين إسرائيل وحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- عبّرت صحيفة "واشنطن بوست" عن قلق كبير، من أن يتسبب التصاعد المتزايد في اللهجة والهجمات على الجبهة الشمالية لإسرائيل، من تفاقم الوضع وتوسع الهجمات بشكل غير مدروس، وغير مرغوب، من كلا طرفي الحرب.

ورغم أن الصراع الثانوي الذي اندلع على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع حرب غزة، قد أصبح شيئًا من الروتين، تقول الصحيفة: "في كل يوم على مدى الأسابيع الستة الماضية، تهاجم إسرائيل لبنان وتهاجم بالمثل ميليشيا حزب الله إسرائيل، وهو نمط بدأ كأسلوب ثأري، ثم تحوّل الآن إلى تبادل مستمر لإطلاق النار".

وتضيف الصحيفة "في أغلب الأحيان تقريبًا، كانت الضربات على مسافة تتراوح بين 4 إلى 5 أميال من الحدود على كلا الجانبين"،معتبرة أن هذا الأسلوب متعمد بهدف احتواء العنف وتجنب حرب أكثر تدميرًا بكثير".

وتنوّه إلى أن ما يجري الآن يُشير إلى أن نطاق وشدة القتال يتزايدان تدريجيًّا. إذ شهد، يوم السبت، قيام طائرات إسرائيلية بضرب مصنع للألمنيوم في بلدة النبطية اللبنانية، على بعد 12 ميلاً شمال الحدود، "وهو ما يتجاوز المنطقة التقليدية التي يعتبر فيها الجانبان إطلاق النار الانتقامي مقبولًا".

وزادت الصحيفة، أن تصعيد المسؤولين الإسرائيليين للهجوم في الأيام الأخيرة ضد حزب الله، بشكل خاص ولبنان، عمومًا، يُنذر بخطر إشعال حريق يخشاه الكثيرون، وأن كل انتهاك لاتفاق غير معلن بين الطرفين، بعدم الدخول في حرب مفتوحة، يجعل الطرفين أقرب إلى حافة الهاوية.

محادثات خلف الكواليس

وبحسب دبلوماسيين غربيين وعرب، فإن محادثات مكثفة تجرى خلف الكواليس لمنع تكرار ما حدث عام 2006 ومركزين على الحسابات والضمانات التي يفضلها حزب الله، الحزب الشيعي الذي تربطه علاقات وثيقة مع إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر ما يؤرق حزب الله، وحتى الجانب اللبناني، في حال انتصار إسرائيل على حماس، هو القلق من نوايا إسرائيل، واحتمال أنها قد تحاول التخلص أخيرًا من الوجود العسكري على طول حدودها الشمالية.

وخلصت إلى أن حزب الله، لا محالة، يتمر بخيارات صعبة جدًّا تُعززها فرضيات سقوط حماس ودمارها واستمرار التصعيد الإسرائيلي.

بالإضافة إلى ما إذا كان حزب الله قادر على الحفاظ على دعم الشعب اللبناني إذا ما أدخلتهم في صراع مكلف آخر، في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من مأزق سياسي، كما تتأرجح على حافة الانهيار الاقتصادي.