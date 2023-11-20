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محلل عسكري إسرائيلي: من السابق لأوانه الحديث عن انهيار حماس

11/20/2023 5:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أكد محلل عسكري إسرائيلي بارز، اليوم الإثنين، أن من السابق لأوانه الحديث عن انهيار“حماس” في غزة.

وكتب عاموس هارئيل في صحيفة“هآرتس": "تنشط قوة كبيرة في غزة الآن وتركز على مهاجمة مخيم جباليا للاجئين وحي الزيتون وعدد من الأحياء القريبة من مدينة غزة”.

وأضاف: "خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العمليات البرية، لم يدخل الجيش الإسرائيلي هذه الأحياء الواقعة شمال وشرق المدينة”.

واستدرك: "تعمل الوحدات في منطقة حضرية كثيفة وخطيرة للغاية، مما يزيد من خطر إطلاق الوحدات النار عن طريق الخطأ على بعضها البعض، بسبب النيران الكثيفة المنتشرة”.
وأشار هارئيل إلى أن“بالإضافة إلى ذلك، هناك حوادث تتعلق بالإرهاق بعد أسابيع من النشاط ومشكلة متزايدة تتمثل في عدم الالتزام بالانضباط القتالي".

ونقل عن الجيش الإسرائيلي قتل أعداد كبيرة من المسلحين الفلسطينيين وضرب أهداف جديدة،“وأحيانا في المناطق التي تم احتلالها في وقت سابق من العملية”.

غير أن هارئيل لفت إلى أنه“كان التقدم يتم ببطء”.

وقال مفسرا:“كانت استراتيجية الجيش هي أنه من الأفضل نشر قوات كبيرة تتحرك ببطء وتضمن أمنها، بدلاً من الدخول بسرعة إلى المناطق قبل تطهيرها من المقاومة بالنيران الجوية والمدفعية”.
وأضاف:“بالإضافة إلى ذلك، يتم الآن نشر“ذيل” طويل من القوات الثانوية والوحدات اللوجستية داخل غزة، وهي تشكل تحدياً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نفس المستوى العالي من الانضباط القتالي الموجود على الجبهة”.
وتابع:“يعمل الجيش الإسرائيلي الآن على الأرض في آخر المناطق الرئيسية في شمال غزة”.
واستدرك:“ومع ذلك، كما قيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، من السابق لأوانه الحديث عن انهيار حماس”.
وقال بشأن حماس:“لا تزال قدراتها في الجنوب سليمة وقيادتها المختبئة هناك أيضاً”.
وأضاف هارئيل:“ولا تزال هناك أهداف عسكرية يتعين التعامل معها في شمال غزة، ولكن سيتعين على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أن يقرروا ما إذا كان هناك الكثير مما يتعين إنجازه أو ما إذا كانت عائدات العملية تتضاءل مقارنة بالجهد المبذول والمخاطر التي تهدد حياة الجنود”.


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