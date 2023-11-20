رجاوي فلسطيني تهز ملعب محمد الخامس في المغرب (شاهد)

MENAFN - Amman Net) عادت الجماهير المغربية مجددا لتخطف الأضواء، من خلال طريقة دعمها القضية الفلسطينية في مدرجات الملاعب.

وفي آخر ظهور لها، رددت الجماهير المغربية أغنية "رجاوي فلسطيني"، في مباراة لكرة السلة، جمعت فريق الرجاء البيضاوي بنظيره ليكسوس العرائش أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة الوطنية لكرة السلة.

وقبل انطلاق المباراة وفي أثنائها، رفعت جماهير الرجاء الرياضي أعلام فلسطين في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ورددت شعارات تطالب بتحرير أراضي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول كلمات الأغنية: "يالي عليك القلب حزين وهادي سنين تدمع العين.. لحبيبة يا فلسطين آه ياوين العرب نايمين ربي يحميك من ظلم الإخوة العديان واليهود اللي طامعين فيك ما نسمح فيك يا غزة".

وانتهت المباراة بفوز النادي الرياضي ليكسوس العرائش على نادي الرجاء الرياضي، بنتيجة 70 مقابل 69 نقطة.

وكانت جماهير نادي الرجاء البيضاوي قد حرصت بعد يومين فقط من انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إظهار دعمه لفلسطين، خلال مواجهة الفريق التي أقيمت أمام المغرب التطواني.

وامتلأت مدرجات ملعب محمد الخامس بأعلام فلسطين، ورددت الجماهير أناشيدها الشهيرة في دعم القضية، في مشهد مميز وثقه الناشطون عبر المنصات.