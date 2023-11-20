رجاوي فلسطيني تهز ملعب محمد الخامس في المغرب (شاهد)

(MENAFN
- Amman Net) عادت الجماهير المغربية مجددا لتخطف الأضواء، من خلال طريقة دعمها القضية الفلسطينية في مدرجات الملاعب.
وفي آخر ظهور لها، رددت الجماهير المغربية أغنية "رجاوي فلسطيني"، في مباراة لكرة السلة، جمعت فريق الرجاء البيضاوي بنظيره ليكسوس العرائش أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة الوطنية لكرة السلة.
وقبل انطلاق المباراة وفي أثنائها، رفعت جماهير الرجاء الرياضي أعلام فلسطين في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ورددت شعارات تطالب بتحرير أراضي فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
وتقول كلمات الأغنية: "يالي عليك القلب حزين وهادي سنين تدمع العين.. لحبيبة يا فلسطين آه ياوين العرب نايمين ربي يحميك من ظلم الإخوة العديان واليهود اللي طامعين فيك ما نسمح فيك يا غزة".
وانتهت المباراة بفوز النادي الرياضي ليكسوس العرائش على نادي الرجاء الرياضي، بنتيجة 70 مقابل 69 نقطة.
وكانت جماهير نادي الرجاء البيضاوي قد حرصت بعد يومين فقط من انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إظهار دعمه لفلسطين، خلال مواجهة الفريق التي أقيمت أمام المغرب التطواني.
وامتلأت مدرجات ملعب محمد الخامس بأعلام فلسطين، ورددت الجماهير أناشيدها الشهيرة في دعم القضية، في مشهد مميز وثقه الناشطون عبر المنصات.
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