الصفدي: اجتماع لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عن عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، يوم الأحد القادم، يضم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس النواب، في تصريحات صحفية، إن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر.
وأكد أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي كافة.
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