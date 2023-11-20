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الصفدي: اجتماع لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال

11/20/2023 5:19:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، عن عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، يوم الأحد القادم، يضم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.


وقال رئيس النواب، في تصريحات صحفية، إن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر.


وأكد أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي كافة.

MENAFN20112023000208011052ID1107456608

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