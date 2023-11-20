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حماس تصدر بيان بعد استهداف الاحتلال للمستشفى الاندونيسي وارتقاء 12 شهيداً

11/20/2023 5:19:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا اليوم الاثنين، استنكرت فيه استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي ومحاصرته، داعيةً إلى التدخل الدولي لحماية آخر مؤسسة صحية في شمال قطاع غزة.

وقالت حماس في البيان الصادر عنها :" في استمرار لسياسة الاحتلال تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاه لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البُنى المدنية؛ بدأ جيش الاحتلال الإرهابي قصفاً مكثّفاً على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، أوقَع اثنَي عشرة شهيداً حتى الآن، وعشرات الجرحى، من بين الطواقم الطبية والمرضى والنازحين الذين يحتمون فيه، بعد أن ضرَب حصاراً مشدَّداً على المنطقة، وبدأ بإطلاق النار على كل من يتحرك فيها "

وتابعت :" إن هذا العدو المجرم المتجرّد من كل القيم الإنسانية، الذي يحاصر ويقصف المستشفيات، تحت سمع وبصر العالم أجمع؛ يحاوِل اليوم الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة، بعد أن فَرَض وقف العمل بقوّة السلاح والقصف؛ في باقي المستشفيات، وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي، ينحاز فيه إلى قيم الإنسانية والقانون الدولي، ويوقِف المجزرة الوشيكة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في المستشفى الإندونيسي، ويوقِف كافة الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين في قطاع غزة"

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوقت مسبق من صباح اليوم باستشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمالي غزة.

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