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قوات الاحتلال تعتقل مريضا بالسرطان من أريحا

11/20/2023 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مريضا بالسرطان من مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، واعتقلت المواطن شاكر أحمد شاكر براهمة (47 عاما)، من منزله، وهو مريض بالسرطان.

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