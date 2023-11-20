قوات الاحتلال تعتقل مريضا بالسرطان من أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مريضا بالسرطان من مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، واعتقلت المواطن شاكر أحمد شاكر براهمة (47 عاما)، من منزله، وهو مريض بالسرطان.
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