اعتقال 38 فلسطينيا في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 38 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
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