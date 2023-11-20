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اعتقال 38 فلسطينيا في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين

11/20/2023 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 38 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.


ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

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