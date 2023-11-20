مزاح انتهى بكارثة... أفرغ رصاصه بجسد صديقه في العراق - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاشت العاصمة العراقية بغداد أوقاتاً عصيبة بعد أن شهدت إحدى حاراتها جريمة قتل مروعة.

فقد وثق مقطع فيديو مزاحاً بين 3 أصدقاء بالسلاح انتهى بكارثة لا توصف، حينما أقدم أحدهم على إفراغ رصاص مسدسه برأس الآخر.



وأظهر الفيديو المتداول أحدهم يجلس داخل سيارة ويمازح اثنين من أصدقائه يقفان خارجها.



وعلى ما يبدو تغير الأمر بينهم حتى انقلب مزاحهم حقيقة.

وبينما تحرك الشاب خارج السيارة، باغته مَن بداخلها برصاصة اخترقت كتفه ثم قتلته.

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