مزاح انتهى بكارثة... أفرغ رصاصه بجسد صديقه في العراق - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاشت العاصمة العراقية بغداد أوقاتاً عصيبة بعد أن شهدت إحدى حاراتها جريمة قتل مروعة.
فقد وثق مقطع فيديو مزاحاً بين 3 أصدقاء بالسلاح انتهى بكارثة لا توصف، حينما أقدم أحدهم على إفراغ رصاص مسدسه برأس الآخر.
وأظهر الفيديو المتداول أحدهم يجلس داخل سيارة ويمازح اثنين من أصدقائه يقفان خارجها.
وعلى ما يبدو تغير الأمر بينهم حتى انقلب مزاحهم حقيقة.
وبينما تحرك الشاب خارج السيارة، باغته مَن بداخلها برصاصة اخترقت كتفه ثم قتلته.
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