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وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يقصف نازحين بالمستشفى الإندونيسي

11/20/2023 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الداخلية في غزة ارتقاء شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.


وفي وقت سابق قال المدير العام للمستشفيات بقطاع غزة محمد الزقوت ، إن المستشفى الإندونيسي يحتضن آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي.

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