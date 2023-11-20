وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يقصف نازحين بالمستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الداخلية في غزة ارتقاء شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
وفي وقت سابق قال المدير العام للمستشفيات بقطاع غزة محمد الزقوت ، إن المستشفى الإندونيسي يحتضن آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي.
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