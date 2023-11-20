زلزال جديد يضرب تركيا
التاريخ
11/20/2023 5:19:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت هيئة إدارة الكوارث التركية بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، في ولاية ملاطية شرقي تركيا.
وجاء في بيان صدر عن الهيئة " أنه تم تسجيل هزات أرضية في الساعة 10:36 في منطقة بيوتيورغي".
وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 7 كيلومترات.
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