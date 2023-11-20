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بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

11/20/2023 5:19:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي في خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، مناديا على الدوام بوقف العدوان الغاشم بحق أهلنا في غزة، وطلب الصفدي من الأمانة العامة لمجلس النواب بإدراج مكالمة جلالة الملك عبد الله الثاني مع قائد قوة المستشفى الميداني في غزة على الشاشة الرئيسية تحت القبة.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب سيكون عند حسن ظن أبناء شعبنا بخصوص الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة.
ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال.

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