-->

Monday, 20 November 2023 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

11/20/2023 5:19:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ).
ويعتبر المستشفى الميداني الأردني (2) أول مستشفى يدخل قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
ومن المرتقب خلال اليومين القادمين وصول وفد طبي أردني من 50 طبيباً سيعملون على تشغيل المستشفى.
ومن المقرر أن يتم تجهيز المستشفى في خان يونس.

لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين انقر هنا


MENAFN20112023000208011052ID1107456600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث