40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت إلى رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم، 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ).
ويعتبر المستشفى الميداني الأردني (2) أول مستشفى يدخل قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.
ومن المرتقب خلال اليومين القادمين وصول وفد طبي أردني من 50 طبيباً سيعملون على تشغيل المستشفى.
ومن المقرر أن يتم تجهيز المستشفى في خان يونس.
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