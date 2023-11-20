كتائب القسام تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

كتائب القسام تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية
التاريخ
11/20/2023 5:19:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية.
وفي وقت سابق، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت مجددا في مناطق عدة بغلاف غزة.
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