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كتائب القسام تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

11/20/2023 5:19:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية.


وفي وقت سابق، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت مجددا في مناطق عدة بغلاف غزة.

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