سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة

سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة
التاريخ
11/20/2023 5:19:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها تمكنت من إيقاع 6 جنود اسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم غرب بيت لاهيا.
كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية.
MENAFN20112023000208011052ID1107456597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.