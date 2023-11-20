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سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة

11/20/2023 5:19:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنها تمكنت من إيقاع 6 جنود اسرائيليين ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم غرب بيت لاهيا.
كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية.




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