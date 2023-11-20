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رئيس كوريا الجنوبية: الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية

11/20/2023 5:19:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول أن الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا لأن الدول الثلاث لديها مصالح متباينة.

وقال يون في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" البريطانية نشرت أمس الأحد، قبل قيامه بزيارة دولة إلى لندن: "من المرجح أن تأخذ الصين في الاعتبار أن مواصلة التعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا، اللتين انتهكتا بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الأعراف الدولية الأخرى، لن تكون مفيدة لسمعتها ومكانتها الدولية".
كما أعرب عن قلقه بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، واصفا إياه بأنه انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في شمال شرق آسيا وأوروبا.

روسيا اليوم

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