توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم على استمرار الوزارة في تفويض مدراء المديريات في الميدان بتعطيل الطلبة يوم الثلاثاء حسب تقييمهم وبالتنسيق مع الحكام الإداريين ، بسبب الظروف الجوية السائدة.
ووفق ادارة الارصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة .
وكانت بعض مديريات التربية قررت اليوم الاثنين تعطيل الدوام في مدارسها حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة وتشكل السيول والانجرافات الطينية على الطرق والمنحدرات ومداهمتها لبعض المدارس.
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