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قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان

11/20/2023 5:18:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدداً من البلدات والقرى اللبنانية الحدودية.
وقال مصدر في لبنان، إن مدفعية الاحتلال قصفت بلدات ميس الجبل وحولا ويارون وطيرحرفا ورب ثلاثين وأطراف بلدة يارين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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