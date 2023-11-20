قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان

قصف إسرائيلي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان
التاريخ
11/20/2023 5:18:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدداً من البلدات والقرى اللبنانية الحدودية.
وقال مصدر في لبنان، إن مدفعية الاحتلال قصفت بلدات ميس الجبل وحولا ويارون وطيرحرفا ورب ثلاثين وأطراف بلدة يارين، دون أن يبلغ عن إصابات.
لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين انقر هن
MENAFN20112023000208011052ID1107456594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.