"إيتون" ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" توقعان مذكرة تعاون

(MENAFN
- Active DMC) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2023: أعلنت "إيتون" الشركة الرائدة عالمياً في حلول إدارة الطاقة الذكية، اليوم عن تعاونها مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لدعم برنامج "طموحي" التدريبي، يأتي ذلك في إطار التزاماتها المستمرة تجاه تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، وإعداد جيل من القادة والمتخصصين في مجال الطاقة.
سيكتسب المهنيون الإماراتيون رؤىً حول أفضل الممارسات عبر مجموعة واسعة من الإدارات والأقسام بما فيها إدارة الموارد البشرية، وإدارة التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والمشتريات في المقر الإقليمي لشركة إيتون الشرق الأوسط في مجمع الصناعات الوطنية. كما سيتمكن المشاركون أيضاَ من العمل مع فرق شركة إيتون في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يضمن فرصة للتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، قال مروان الجسمي نائب الرئيس الأول، إدارة الموظفين، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يؤكد تعاوننا مع شركة إيتون التزام ‘دي بي ورلد’ الراسخ برعاية المواهب والكفاءات الإماراتية وتوسيع نطاق عملها في مختلف الصناعات. نهدف من خلال الجمع بين خبرة إيتون العالمية وبرنامج طموحي إلى تزويد الشباب الإماراتي بتجربة تدريبية عالمية المستوى في قطاع الطاقة. حيث تعد هذه الشراكة بمثابة استثمار في قادة المستقبل في دولتنا".
وبدورها قالت هبة أباظة، رئيس قسم الموارد البشرية لدى إيتون الشرق الأوسط: "تلتزم إيتون بتطوير الجيل القادم من المواهب والكفاءات الإماراتية، وذلك بما يتماشى مع الخطط الوطنية الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكننا أن نوفر من خلال مقرنا الرئيسي في دبي ومركز تجربة المتعاملين الذي تم افتتاحه مؤخراً، للمشاركين في هذا البرنامج الاستثنائي فرصة للعمل مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الطاقة. ونهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي والموهوب بالقدرات والخبرات اللازمة للعمل مع شركة عالمية في بيئة محلية، واكتساب المهارات المهنية والمتخصصة لإعدادهم للعمل في القطاعين العام والخاص".
أطلقت "دي بي ورلد" برنامج "طموحي عام 2016، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى المساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات الضرورية للنجاح، بالإضافة إلى التدريبات المهنية والخبرة العملية في بيئة العمل.
MENAFN20112023004341011474ID1107456576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.