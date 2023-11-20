تكريم منافذ المأكولات والمشروبات ومحلات الهدايا التابعة لـ إن-كيو في حفل توزيع جوائز قطر للسياحة

(MENAFN
- Qatar Museums) حصلت شركة إن-كيو إنتربرايسز، الذراع التجاري لمتاحف قطر، على أربع جوائز، خلال حفل توزيع جوائز قطر للسياحة المرموقة، عن منافذ المأكولات والمشروبات الشهيرة ومتاجر الهدايا التابعة لها. وقد أقيم الحفل في فندق رافلز الدوحة، وذلك بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، والسيدة بسمة الميمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وقد تم إعداد برنامج «جوائز قطر للسياحة» بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، للاحتفاء بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشركات لتحقيق التميز الدائم في خدمة الزوار، وعرض مساهماتها الرائعة في صناعة السياحة.
وقد حصل مطعم إدام في متحف الفن الإسلامي على جائزة التميز في الخدمة في فئة مطاعم العشاء الفاخرة. أما كافيه 999# في مطافئ ومقهى متحف الفن الإسلامي فقد تشاركا الفوز بجائزة فئة المقاهي، مما يؤكد الالتزام بتوفير تجارب لا تنسى في إعداداتهم وعروضهم الرائعة.
كما حاز متجر هدايا إن-كيو بفروعه في جميع مواقع متاحف قطر على جائزة التميز في الخدمة في فئة متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر المحلية، في دليل على التفاني في تقديم تجربة لتسوق الهدايا رفيعة المستوى من خلال باقة مميزة لا تُنسى من المنتجات.
وأعربت كريستين ميرنز، الرئيس التنفيذي لشركة إن-كيو إنتربرايسز، عن امتنانها لذلك التكريم، قائلة: "إنه لشرف كبير أن تحصل المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة التابعة لنا على مثل هذه الجوائز المرموقة. حيث تمثل جوائز قطر للسياحة شهادة على التميز المستمر في الخدمة في جميع عملياتنا وتعكس تفاني فريقنا الاستثنائي وخبرته. وتابعت: "مع التكريم تأتي المسؤولية، ونحن عازمون على تجاوز ما حققناه ومواصلة الارتقاء بما نقدمه لنكون كما عهدتمونا دائمًا مصدرًا للفخر الوطني، وإضافة لتجربة السياحة الشاملة في قطر".
وتأتي جوائز قطر للسياحة لتسلط الضوء على سعي إن-كيو الدؤوب لتحقيق التميز في الخدمة.
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