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مجلس التنمية الاقتصادية يدعم كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر

11/20/2023 5:15:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رحب اللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف بالدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس التنمية الاقتصادية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي تقام
من 23 ولغاية 25 نوفمبر على ملاعب النادي الملكي للجولف.

وتقدم رئيس الاتحاد البحريني للجولف بالشكر الى السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي على دعم مجلس التنمية الاقتصادية الفعالية الرياضية الدولية منذ انطلاق البطولة ودعمها لتحقيق النجاح التنظيمي والفني مما ساعد الاتحاد على مواصلة استضافة البطولة واقامتها سنويا .

وبطولة جلالة الملك حمد الدولية للجولف احدى الفعاليات الرياضية الدولية الهامة التي تستقطب العديد من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم ، والتي تحقق العديد من المكاسب التنموية والاقتصادية من خلال تسويق المنتجات السياحية التي تتمتع بها مملكة البحرين اضافة الى الاطلاع على المنشآت الرياضية الخاصة بإقامة المعسكرات التدريبية والترويج للسياحة الرياضية التي يمكن ان تحتضنها هذه المنشآت الرياضية
بما يعود بالفائدة على النشاط السياحي والاقتصادي.

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