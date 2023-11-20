مجلس التنمية الاقتصادية يدعم كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رحب اللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف بالدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس التنمية الاقتصادية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشر والتي تقام
من 23 ولغاية 25 نوفمبر على ملاعب النادي الملكي للجولف.
وتقدم رئيس الاتحاد البحريني للجولف بالشكر الى السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي على دعم مجلس التنمية الاقتصادية الفعالية الرياضية الدولية منذ انطلاق البطولة ودعمها لتحقيق النجاح التنظيمي والفني مما ساعد الاتحاد على مواصلة استضافة البطولة واقامتها سنويا .
وبطولة جلالة الملك حمد الدولية للجولف احدى الفعاليات الرياضية الدولية الهامة التي تستقطب العديد من اللاعبين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم ، والتي تحقق العديد من المكاسب التنموية والاقتصادية من خلال تسويق المنتجات السياحية التي تتمتع بها مملكة البحرين اضافة الى الاطلاع على المنشآت الرياضية الخاصة بإقامة المعسكرات التدريبية والترويج للسياحة الرياضية التي يمكن ان تحتضنها هذه المنشآت الرياضية
بما يعود بالفائدة على النشاط السياحي والاقتصادي.
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