المنتخب الوطني يشارك بـعالمية فنون القتال المختلطة بـألبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل وفد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة بالنسخة التاسعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة 2023، التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بالتعاون مع فريق البحرين من 20- 25 نوفمبر على صالة تيرانا الأولمبية.
ويترأس وفد المنتخب الوطني رئيس الاتحادين البحريني لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي قمبر، ويضم الوفد المدرب رينات ايزوبوف والمدرب يوسف الكوهجي والإداري إبراهيم عون، والإعلامي أحمد بوحمود، واللاعبين: علي مرهون، حمد مرهون، عبدالرحمن محمد، عبدالرحمن جناحي، خليفة جناحي، قمبات محمدوف، محمد شيخوف، غازي غازييف، شاميل عليخانوف، سلطان جابيزوف وأحمد مبارك.
ويتطلع المنتخب أن يقدم المستوى والأداء المشرف في هذه النسخة من البطولة، من أجل تحقيق الإنجازات ورفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا في هذا الملتقى الرياضي العالمي.
يذكر أن أول مشاركة للمنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة كانت في النسخة الثانية التي شهدتها مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية في يوليو 2015. في حين أن أول ميدالية حققها المنتخب في هذه البطولة كانت عن طريق اللاعب فهد عبدالرزاق، الذي نال الميدالية البرونزية في وزن 56 كيلوجراما ضمن منافسات النسخة الثالثة التي استضافتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يوليو 2016.
ونجحت مملكة البحرين في استضافة وتنظيم 3 نسخ من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، وهي الرابعة عام 2017 والخامسة عام 2018 والسادسة عام 2019.
ونجح المنتخب من التتويج بلقب هذه البطولة في النسخة الماضية التي احتضنتها مدينة بلغراد الصربية فبراير 2023، بعد أن حصل المنتخب على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 8 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في فئة الكبار.
MENAFN20112023000055011008ID1107456543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.