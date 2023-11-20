المنتخب الوطني يشارك بـعالمية فنون القتال المختلطة بـألبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وصل وفد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة إلى العاصمة الألبانية تيرانا، للمشاركة بالنسخة التاسعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة 2023، التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بالتعاون مع فريق البحرين من 20- 25 نوفمبر على صالة تيرانا الأولمبية.





ويترأس وفد المنتخب الوطني رئيس الاتحادين البحريني لفنون القتال المختلطة السيد محمد علي قمبر، ويضم الوفد المدرب رينات ايزوبوف والمدرب يوسف الكوهجي والإداري إبراهيم عون، والإعلامي أحمد بوحمود، واللاعبين: علي مرهون، حمد مرهون، عبدالرحمن محمد، عبدالرحمن جناحي، خليفة جناحي، قمبات محمدوف، محمد شيخوف، غازي غازييف، شاميل عليخانوف، سلطان جابيزوف وأحمد مبارك.





ويتطلع المنتخب أن يقدم المستوى والأداء المشرف في هذه النسخة من البطولة، من أجل تحقيق الإنجازات ورفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا في هذا الملتقى الرياضي العالمي.





يذكر أن أول مشاركة للمنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواة كانت في النسخة الثانية التي شهدتها مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية في يوليو 2015. في حين أن أول ميدالية حققها المنتخب في هذه البطولة كانت عن طريق اللاعب فهد عبدالرزاق، الذي نال الميدالية البرونزية في وزن 56 كيلوجراما ضمن منافسات النسخة الثالثة التي استضافتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يوليو 2016.





ونجحت مملكة البحرين في استضافة وتنظيم 3 نسخ من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، وهي الرابعة عام 2017 والخامسة عام 2018 والسادسة عام 2019.





ونجح المنتخب من التتويج بلقب هذه البطولة في النسخة الماضية التي احتضنتها مدينة بلغراد الصربية فبراير 2023، بعد أن حصل المنتخب على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 8 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في فئة الكبار.