انطلاق فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي (مهارات الغد)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) انطلقت فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي "مهارات الغد"، والذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من 18 نوفمبر إلى 1 ديسمبر .

وبدأت أولى ورش عمل "مهارات الغد" بالتعريف بالبرنامج وأهدافه والمخرجات المرجوة من التجمع الشبابي الذي يمثل جانباً من جوانب العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي، بالإضافة الى جوانب نقل الخبرات والتجارب الناجحة وإقامة ورشة عمل كسر الحواجز التي قدمها المدرب يعقوب الناجم، والتي تهدف إلى تعريف المشاركين ببعضهم البعض وتبادل الخبرات من خلال تطبيقات عملية تساعدهم على كسب الثقة بين أفراد فريق وكيفية العمل الجماعي للوصول الى الأهداف المشتركة .



وبهذه المناسبة، أعرب عدد من الشباب الخليجي المشاركين في مهارات الغد عن شكرهم لوزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تنظيم البرنامج الشبابي المتميز والذي يعتبر خطوة مهمة وفاعلة تؤكد الدور البناء الذي تقوم به مملكة البحرين والدول الخليجية في تعظيم دور الشباب الخليجي والارتقاء بمهاراته وقدراته في العديد من الجوانب وتوفير الفرص التدريبية المثالية التي صممت بطريقة عصرية تتوافق مع احتياجات الشباب لمهارات المستقبل .

وبين أسامة العوضي عضو وفد شباب مملكة البحرين أن مشاركته في مهارات الغد تحمل العديد من الأهداف من بينها التعرف على أقرانه من الدول الخليجية وتبادل الخبرات بينهم، فضلاً عن اكتسابه المزيد من المهارات الجديدة التي تساهم في رسم مستقبله وتعزيز موقعه كعنصر فاعل في المجتمع.

وأكدت مدية البدواوي رئيسة وفد شباب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أهمية البرنامج في تحقيق تطلعات الشباب الخليجي وإكسابه المزيد من المهارات اللازمة لبناء مستقبله ومنحه الفرصة في المشاركة بعمليات التنمية التي تشهدها البلدان الخليجية، وقالت "تم اختيار عنوان مبادرة مهارات الغد بعناية فائقة وذلك في قراءة واضحة لمستقبل الشباب وتلبية احتياجاته وتوفير بيئة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تخدم الشباب ، مثل مهارة الاستدامة والذكاء الاصطناعي، وقراءة سوق العمل والتفكير الإيجابي .. وغيرها".

أما نجلاء عبد اللطيف عضو وفد شباب المملكة العربية السعودية الشقيقة، فأشارت إلى أن بداية مهارات الغد كانت متميزة جداً من خلال ربط النشاط النظري والعملي بالمهارات التي يمتلكها الشباب ومدى الاستفادة من تلك المهارات وتسخيرها في جوانب الدراسة الجامعية أو بيئة العمل وحتى العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى التعرف على كيفية حل المشكلات ووضع الأهداف وكل هذه المهارات تصب في مصلحة بناء شخصية الشباب الخليجي.

ومن جانبه قال حمد اليافعي عضو وفد شباب دولة قطر الشقيقة إن مهارات الغد فرصة مثالية للتعرف على الشباب الخليجي الذين يمتلكون رؤية عميقة في العديد من المجالات، وأيضاً هي مناسبة هامة لتبادل الخبرات خاصة ، والمهارات التي تشكل حالياً عنصراً رئيسياً في رسم مستقبل الشباب الخليجي، ومن المهم الارتقاء بها وتعزيزها من خلال مبادرات خليجية متنوعة تستشرف مستقبل مهارات الشباب.

يذكر أن استضافة مملكة البحرين لبرنامج "مهارات الغد"، يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، لزيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب الخليجي في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم والانطلاق بأفكارهم ومشاريعهم، وتأكيد حرص الدول الأعضاء على تعظيم دور الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات والفرص التدريبية اللازمة لبناء مهارات تعينهم في المستقبل.

ويتضمن برنامج "مهارات الغد" ورش عمل متنوعة تقدمها شخصيات أكاديمية متخصصة في تنمية المهارات، وحلقات نقاشية بين متحدثين من أصحاب الخبرات والشباب لتبادل التجارب والمعلومات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المختصين علاوة على النقاش المباشر بين القيادات الشبابية ونخبة من الشباب، كما أن وزارة شؤون الشباب أعدت برامجاا مصاحبا، للتعريف بالمشروعات الحضرية والتنموية والتاريخية والتراثية في مملكة البحرين.