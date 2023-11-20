خفر السواحل تنفذ برنامجاً تدريبياً غداً الثلاثاء بمنطقة شرق الجارم
التاريخ
11/20/2023 5:15:47 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعلن قيادة خفر السواحل عن تنفيذ برنامج تدريبي ورمايات باستخدام الذخيرة الحية من قبل الدوريات التابعة لها في المنطقة البحرية الواقعة شرق فشت "الجارم"، يوم غد الثلاثاء 21 نوفمبر، ما بين الساعة 08:00 صباحاً ولغاية الساعة 14:00 مساءً.
ودعت قيادة خفر السواحل مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الوقت المحدد، حفاظاً على سلامتهم.
MENAFN20112023000055011008ID1107456541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.