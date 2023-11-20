رئيس هيئة الكهرباء والماء يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوهاً بأهمية تنمية فرص الاستفادة من الخبرات الثنائية لتطوير منظومة التنسيق والعمل المشترك في شتى المجالات.

وقد تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مجال الطاقة والكهرباء والماء.