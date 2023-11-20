رئيس هيئة الكهرباء والماء يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوهاً بأهمية تنمية فرص الاستفادة من الخبرات الثنائية لتطوير منظومة التنسيق والعمل المشترك في شتى المجالات.
وقد تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مجال الطاقة والكهرباء والماء.
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