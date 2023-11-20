مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) يسلط الضوء على سبل معالجة السمنة لدى الأطفال في المنطقة

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، 19 نوفمبر 2023: شدد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) - إحدى مبادرات مؤسسة قطر - بالتعاون مع وزارة الصحة العامة القطرية، على أن السمنة لدى الأطفال في قطر تعتبر من القضايا الصحية الكبرى التي ينبغي التصدي لها، وأنه منكبٌ حاليًا على صياغة تقرير رائد من أجل رفع الوعي بأهمية هذا الموضوع والتأثير على السياسات التي من شأنها تحسين حياة ورفاه الأطفال في المنطقة.
تجدر الإِشارة إلى أن السمنة يمكن أن تؤدي على المدى الطويل إلى عدة مضاعفات صحية، من قبيل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو ما يوثر بشكل مقلق على جودة حياة الأفراد ويحد من متوسط عمرهم المتوقع، ويضع، بالتالي، ضغطًا كبيرًا على النظم الصحية.
وسيتم نشر هذا التقرير الذي يحمل عنوان: سمنة الأطفال في دولة قطر: مقترح سياسة وطنية من خلال نهج متعدد القطاعات، خلال الربع الأول من سنة 2024، على أن نتائجه الأولى قد جرى تقديمها إلى الوفود المشاركة في مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط لعام 2023، الذي نظمته وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في الدوحة، بمشاركة خبراء دوليين للمساعدة في تطوير الاستراتيجيات الصحية في المناطق الحضرية والمضي قدمًا نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة ومعافاة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وفي إطار هذا المؤتمر، تمحورت مداخلة مها العاكوم، مدير المحتوى والسياسة في (ويش)، حول المخاطر الصحية بعيدة المدى المرتبطة بالسمنة في مرحلة الطفولة، وكذا على ضرورة معالجة السمنة بشكل عام في المناطق الحضرية.
وأكدت العاكوم أن "هناك أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة المفرطة، من بينهم 39 مليون طفل دون سن الخامسة، بالإضافة إلى 340 مليون يافع".
وأضافت أن "السمنة لدى الأطفال في قطر تؤثر على ما يعادل 27.7 في المائة من نسبة السكان. وبالنظر إلى طبيعتها متعددة العوامل، فمن الضروري أن تنهج الحكومات مقاربة متعددة القطاعات لمعالجة هذه الظاهرة العالمية. لهذا السبب، يقترح التقرير نموذجًا يعالج السياسات على مستويات متعددة وعبر طيف واسع من القطاعات الحكومية."
لا يهدف تقرير (ويش) ووزارة الصحة العامة فقط إلى لفت الانتباه إلى ظاهرة السمنة في مرحلة الطفولة فحسب، بل يسعى أيضًا تقديم حلول مبتكرة، خاصةً من خلال اقتراح وسائل يمكن من خلالها تطوير السياسات الوطنية التي تشجع السلوكيات الصحية التي تؤدي إلى الحد من انتشار السمنة.
كما قالت العاكوم إن "بعض الأمثلة على السياسات التي سنوصي بها في تقريرنا عن السمنة في مرحلة الطفولة تشمل التدخلات المستندة على الأدلة على المستوى الحكومي، مثل تقييد التسويق الموجه للأطفال المتعلق بالأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون والسكر والملح، وفرض ضرائب على الأطعمة والمشروبات غير الصحية، وتوفير خيارات أفضل للحصول على أطعمة صحية بأسعار معقولة".
وأضافت أن التقرير "سيشمل أيضًا تقديم توصيات لتخصيص مساحات يمكن الوصول إليها في المدن والمناطق الحضرية تكون آمنة تمامًا لممارسة المشي وركوب الدراجات والترفيه، إلى جانب تقديم توصيات للمدارس من أجل مساعدة الأسر على تعليم وتلقين الأطفال عادات الأكل الصحية منذ سن مبكر."
كما سلطت النتائج الأولية لهذا التقرير الضوء على الإرث الذي تخلفه الفعاليات الرياضية الكبرى من حيث تأثيرها على الصحة والرفاه في المدن، علاوة على سبل معالجة تداعيات تغير المناخ في البيئات الحضرية الجافة، وكيفية تعزيز النشاط البدني في المدن في جميع أنحاء المنطقة.
إن التزام وزارة الصحة العامة في قطر بتبني نهج شامل وتفكير تقدمي لبناء مجتمع أكثر صحة ومعافاةً يدل على أن قطر وبحكم موقعها هذا قادرة على مواجهة وتقليل معدلات السمنة بشكل ملحوظ في البلاد.
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