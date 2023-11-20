اي ان بي دي "ريت" تعلن عن تعيين رئيس جديد لأعمال العقارات

(MENAFN
- Instinctif Partners) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2023: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع (“ENBD REIT”) وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن تعيين السيد سمير كازي رئيسًا جديدًا لأعمال العقارات اعتبارًا من [1] ديسمبر 2023. ويأتي التعيين بعد الإعلان عن نية أنتوني تايلور التنحي عن منصبه في يونيو الماضي.
يتمتع سمير كازي بثروة من الخبرة العقارية والمالية بما في ذلك عمله الأخير كمدير للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة عبد الواحد الرستماني للعقارات، حيث كان مسؤولاً عن المحفظة العقارية للشركة محليا ودوليا. وقبلها، شغل مناصب قيادية عليا في سدكو القابضة، بيدروك بارتنرز العقارية، ودبي العالمية. ويحمل سمير درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارويك للأعمال وأكمل العديد من البرامج التنفيذية في كليات هارفارد ووارتون للأعمال.
وفي هذا الصدد، قال علي المزروعي، رئيس مجلس إدارة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي): "نحن متحمسون للترحيب بسمير في فريقنا، فسجله الحافل في إدارة العقارات والأصول في مختلف الأسواق الدولية تضعه في مكانة مثالية لدفع محفظتنا إلى الأمام، والبناء على الأساس المتين الذي وضعه أنتوني وفريقه."
بدوره قال سمير كازي، الرئيس الجديد لأعمال العقارات: "يسعدني الانضمام إلى اي ان بي دي "ريت" وأتطلع إلى المساهمة في رحلة نجاحها المستمرة من خلال التركيز على تحسين محفظة أصولنا، والحفاظ على الأداء الإيجابي، واستكشاف فرص جديدة للنمو".
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