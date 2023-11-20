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بيت الحرفيين بتبوك.. اهتمامٌ بالتراث الوطني ونقلٌ للموروث السعودي من المحلية للعالمية

11/20/2023 5:00:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)

تبوك – أصداف نيوز:

اهتمت هيئة التراث ضمن جهودها الرامية إلى المحافظة على الثروة الثقافية بتوسيع دائرة إنشاء بيوت الحرفيين في عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة؛ بهدف تطوير الحرف اليدوية التراثية من خلال تطوير قدرات الحرفيين والحرفيات السعوديين؛ عن طريق تدريبهم بكيفية إبراز جمال الحرف اليدوية السعودية العريقة والأصيلة، بتصاميم مبتكرة مع المحافظة على أصالة الحرف نفسها، والإسهام في بث الحيوية في مجال الحرف ورفع مستوى جاذبيتها للمجتمع، لضمان استمرارها.

وأبانت“الهيئة” بأنها تسعى من خلال بيوت الحرفيين إلى التدريب الإنتاجي للراغبين في العمل الحرفي من جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي، وتقديم المنتجات الحرفية التراثية ذات جودة عالية وفقاً لمتطلبات السوق، مشيرةً إلى أن المتدرب أو المتدربة في بيت الحرفيين، يمر وعلى مدى 10 أشهر، بمنظومة متكاملة من الورش التدريبة والتعليمية المكثفة من مرحلة التأسيس ومن ثم التصاميم الحرفية، وصولاً إلى الورش المساندة في ريادة الأعمال والابتكار وحلول التغليف والتسويق؛ ليتخرج المتدرب بعد ذلك جاهزاً لسوق العمل.

وتمتاز منطقة تبوك كغيرها من مناطق المملكة بتنوع كبير بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي توارثتها الأجيال جيلًا بعد جيل، مستفيدين من البيئة الطبيعية، لتعكس مسيرة الإنسان في هويته الوطنية المميزة، ومنها جاء بيت الحرفيين بمنطقة تبوك الذي قامت هيئة التراث بإنشائه لربط إنسان الحاضر بماضيه العريق، ونقل الموروث من المحلي إلى العالمية من خلال تدريب أبناء وبنات المنطقة على حرفة حياكة السدو، والخوص وحرفة الأزياء والتطريز، إلى جانب مساعدتهم على تسويق منتجاتهم وخلق فرص وظيفية لهم.

ويضم بيت الحرفين بتبوك ثلاثة معامل رئيسة، بها أكثر من 45 حرفية وقاعة تدريب، ومعرض دائم لعرض منتجات المتدربين ومنفذًا للبيع.–واس

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