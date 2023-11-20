مجموعة "حديد الإمارات أركان" تسلّط الضوء على جهود التصنيع المستدام

(MENAFN
- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 نوفمبر 2023 – تستضيف مجموعة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: EMSTEEL)، إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع إنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والذي يُقام في 20-22 نوفمبر 2023 في فندق أتلانتس دبي، نخلة جميرا. وتستعرض المجموعة خلال هذا الحدث جهودها الرائدة في مجال التصنيع المستدام والتي تدعم استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي.
ويجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 1000 من كبار صناع القرار لمناقشة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع وضمان استمرارية ومرونة أعماله.، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، شارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان"، في جلسة نقاشية بعنوان "عصر جديد لصناعة الحديد" شملت مختلف جوانب القطاع في المنطقة، بما في ذلك أحدث المشاريع ومحركات الطلب الإقليمي، والتحديات والفرص المرتبطة بتحول قطاع الطاقة، وتأثير البيئة الجيوسياسية العالمية على الصناعة.
وأكد الغافري أنه على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9٪ في عام 2023 جرّاء عوامل عدة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على خدمات الإسكان، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة في جميع أنحاء المنطقة.
من ناحية أخرى، شدد الغافري على تأثير المشهد الجيوسياسي العالمي على أعمال الحديد، وكيفية تنفيذ الحكومات وصناع السياسات لمختلف القرارات لحماية الصناعات المحلية وضمان استدامتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي اقتصاد صناعي حديث أن يثبت حضوره ويزدهر دون وجود صناعة قوية ومرنة ومزدهرة لهذا القطاع.
وفي ختام جلسته، أكد الغافري التزام المجموعة بقيادة جهود إزالة الكربون من القطاع على نطاق غير مسبوق لتحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية استدامة مدروسة تهدف إلى تسخير تقنيات احتجاز الكربون والتقنيات المبتكرة الأخرى على المستوى الصناعي. وشدد الغافري أيضاً على أهمية التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في تحول قطاع الطاقة وبناء اقتصاد دائري أكثر استدامة ومرونة.
هذا وشارك العديد من المسؤولين التنفيذيين لدى "حديد الإمارات أركان" في سلسلة من الجلسات النقاشية التي سلّطت الضوء على الفرص المتاحة بمجال إزالة الكربون من القطاع على مستوى العالم، وإدارة رأس المال البشري، ودور المرأة في مجال صناعة الحديد، فضلاً عن أحدث الابتكارات التكنولوجية للقطاع ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.
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