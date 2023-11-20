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8 شركات كيماويات مصرية تشارك بمعرض بابر وورلد في دبي

11/20/2023 4:15:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تشارك 8 شركات مصرية عاملة في قطاع الكيماويات والأسمدة بمعرض“بابر وورلد”، المقام في إمارة دبي في الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الاثنين، إن إجمالي مساحة العرض للشركات تبلغ نحو 150 متر في مجال الأدوات المكتبية، وذلك لأهمية المعرض ونتائجه الفعالة عبر 17 دورة السابقة.

وأضاف:“يُعتبر معرض بابر وورلد من أهم الأحداث الرائدة بالمنطقة، ويشمل قطاعات متعددة منها قطاعات التجهيزات المكتبية وكذلك قطاع الورق والهدايا، كما يسلّط الضوء على الاتجاهات السائدة في السوق والتطور في المنتجات في هذا القطاعات وأحدث ما وصلت إليه، ناهيك عن كونه يفتح أبواب التعاون مع الشركات العالمية والمحليّة.المتخصصة في هذا المجال”.

وتشارك في المعرض أبرز العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية، وهو يمثّل فرصةً مثالية للاستفادة من سوقٍ متنامية والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية به، مثل تجّار التجزئة والجملة، والمؤسسات التعليمية والشركات المختصة بالهدايا. وتتضمّن نسخة هذا العام“قرية بلاي ورلد” المخصصة لألعاب ومسلتزمات الأطفال.

أ ش أ

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