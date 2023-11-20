8 شركات كيماويات مصرية تشارك بمعرض بابر وورلد في دبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تشارك 8 شركات مصرية عاملة في قطاع الكيماويات والأسمدة بمعرض“بابر وورلد”، المقام في إمارة دبي في الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري.
قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الاثنين، إن إجمالي مساحة العرض للشركات تبلغ نحو 150 متر في مجال الأدوات المكتبية، وذلك لأهمية المعرض ونتائجه الفعالة عبر 17 دورة السابقة.
وأضاف:“يُعتبر معرض بابر وورلد من أهم الأحداث الرائدة بالمنطقة، ويشمل قطاعات متعددة منها قطاعات التجهيزات المكتبية وكذلك قطاع الورق والهدايا، كما يسلّط الضوء على الاتجاهات السائدة في السوق والتطور في المنتجات في هذا القطاعات وأحدث ما وصلت إليه، ناهيك عن كونه يفتح أبواب التعاون مع الشركات العالمية والمحليّة.المتخصصة في هذا المجال”.
وتشارك في المعرض أبرز العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية، وهو يمثّل فرصةً مثالية للاستفادة من سوقٍ متنامية والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية به، مثل تجّار التجزئة والجملة، والمؤسسات التعليمية والشركات المختصة بالهدايا. وتتضمّن نسخة هذا العام“قرية بلاي ورلد” المخصصة لألعاب ومسلتزمات الأطفال.
أ ش أ
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