مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي.



