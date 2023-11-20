مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله لليوم الثالث والأربعين على التوالي.
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