إيران تنفي تورطها في احتجاز الحوثيين سفينة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيلية بتورط الجمهورية الإسلامية في احتجاز الحوثيين سفينة شحن مملوكة لبريطانيين وتشغلها شركة يابانية في جنوب البحر الأحمر.
وقالت إسرائيل أمس الأحد إن الحادث“عمل إرهابي إيراني” له عواقب على الأمن البحري الدولي.
ويطلق الحوثيون، وهم حلفاء لإيران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل تضامنا مع حركة حماس التي تقاتل في قطاع غزة.
(رويترز)
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