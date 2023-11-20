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إيران تنفي تورطها في احتجاز الحوثيين سفينة في البحر الأحمر

11/20/2023 4:14:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، مزاعم إسرائيلية بتورط الجمهورية الإسلامية في احتجاز الحوثيين سفينة شحن مملوكة لبريطانيين وتشغلها شركة يابانية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت إسرائيل أمس الأحد إن الحادث“عمل إرهابي إيراني” له عواقب على الأمن البحري الدولي.

ويطلق الحوثيون، وهم حلفاء لإيران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل تضامنا مع حركة حماس التي تقاتل في قطاع غزة.

(رويترز)

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