حزب الله يستهدف موقعا عسكريا لجيش الاحتلال بصواريخ ثقيلة

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهدافه ثكنة برانيت شمال إسرائيل مرتين متتاليتين صباح اليوم، وتحقيقه“إصابة مباشرة”.

وأفاد الحزب في بيان بأن عناصره“استهدفوا صباح اليوم ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية بصاروخي بركان من العيار الثقيل، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة”.

وفي بيان ثانٍ، قال الحزب إن عناصره“استهدفوا مجددا صباح اليوم موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة جنوب لبنان، قصفا مدفعيا إسرائيليا، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية صباحا.

وخلال ليلة الأحد- الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة علما الشعب بشكل متقطع، كما سمعت رشقات أسلحة متوسطة قرب موقع بركة ريشة الحدودي، وفق المصدر ذاته.