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اقتصاد إسرائيل ينزف

11/20/2023 4:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يتوقع أن يتكبد اقتصاد إسرائيل خسارة تبلغ 1.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل قرابة تسعة مليارات شيكل (حوالي 2.41 مليار دولار) شهريا.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة The Marker عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت بأن الاقتصاد تضرر جراء الحرب، وبأن عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد.

وبحسب تقديرات كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، والذي سيتم تقديمها للحكومة هذا الأسبوع، فإن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى حوالي 8-9 مليار شيكل للاقتصاد.

وقبل يومين، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إسرائيل اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.

(الدولار = 3.72 شيكل)

المصدر: The Marker + FT

MENAFN20112023000205011050ID1107456364

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