الذهب يرتفع قليلا مع تراجع الدولار وسط رهانات على وقف رفع أسعار الفائدة بأمريكا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ارتفعت أسعار الذهب قليلا الاثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.

وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.33 دولار للأوقية.

(رويترز)



