حماس تنفي التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لِما رددته وسائل إعلام منسوبًا لمصادر في الحركة عن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال الرشق، في بيان مقتضب، فجر الاثنين: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام - منسوبًا لمصادر في حماس - بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الأحد، إن إنجاز اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية"، وفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

وتواصل إسرائيل لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.