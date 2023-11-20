أطباء بلا حدود: بحاجة لضمانات تكفل وصول الإمدادات الطبية إلى غزة دون قيود

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في جنوب غزة، كريستوف غارنييه، إن الاحتياجات الطبية ضخمة، ومنظمة أطباء بلا حدود مستعدة لتوسيع نطاق أنشطتها، لكنها بحاجة إلى ضمانات أساسية للسلامة ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون قيود إلى غزة.

وأكد غارنييه في بيان صحفي الاثنين، "أنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى وقف إراقة الدماء التي تحدث".

ويعالج الطاقم الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود المرضى المصابين بحروق خطيرة في مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أمس على بعد نحو كيلومتر واحد من المستشفى.



وقال البيان "لقد وصل نحو 122 مريضًا إلى المستشفى في أعقاب الغارة الجوية مباشرة، وبينما كان 70 شخصًا لقوا حتفهم لدى وصولهم، وصل العشرات من المصابين، من بينهم العديد من الأطفال المصابين بحروق شديدة وحالتهم حرجة.

وفي وحدة الحروق، حيث تعمل منظمة أطباء بلا حدود، يُجري الجراحون نحو 10 عمليات جراحية للحروق يوميًّا، لكن المستشفى يكتظ بمئات المرضى المصابين بالحروق الذين يتعين عليهم انتظار الرعاية الجراحية.