-->

Monday, 20 November 2023 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطباء بلا حدود: بحاجة لضمانات تكفل وصول الإمدادات الطبية إلى غزة دون قيود

11/20/2023 4:14:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في جنوب غزة، كريستوف غارنييه، إن الاحتياجات الطبية ضخمة، ومنظمة أطباء بلا حدود مستعدة لتوسيع نطاق أنشطتها، لكنها بحاجة إلى ضمانات أساسية للسلامة ووصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون قيود إلى غزة.

وأكد غارنييه في بيان صحفي الاثنين، "أنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى وقف إراقة الدماء التي تحدث".

ويعالج الطاقم الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود المرضى المصابين بحروق خطيرة في مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أمس على بعد نحو كيلومتر واحد من المستشفى.

وقال البيان "لقد وصل نحو 122 مريضًا إلى المستشفى في أعقاب الغارة الجوية مباشرة، وبينما كان 70 شخصًا لقوا حتفهم لدى وصولهم، وصل العشرات من المصابين، من بينهم العديد من الأطفال المصابين بحروق شديدة وحالتهم حرجة.

وفي وحدة الحروق، حيث تعمل منظمة أطباء بلا حدود، يُجري الجراحون نحو 10 عمليات جراحية للحروق يوميًّا، لكن المستشفى يكتظ بمئات المرضى المصابين بالحروق الذين يتعين عليهم انتظار الرعاية الجراحية.

MENAFN20112023000205011050ID1107456361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث