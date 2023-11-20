نمو قوى لأرباح البنوك بأول 9 أشهر.. وتباطؤ على أساس فصلى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > 93% نموًا فى أرباح بنك قناة السويس خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى كريدى أجريكول الأسرع نموًا بالأرباح خلال أول 9 أشهر من العام
واصلت أرباح البنوك النمو القوى على أساس سنوى، مدعومة بتغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، لكن على أساس ربع سنوى، بدأ نمو الأرباح فى الاعتدال.
أظهر مسح أجرته“البورصة” على القوائم المالية لـ11 بنكا، نمو أرباح 6 بنوك بمعدلات أقل من 10% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الثانى ونجح بنكان فقط فى تحقيق معدلات نمو تتخطى 35%، بينما انخفضت أرباح بنكين.
وسجل بنك قناة السويس أعلى معدل نمو فى أرباحه خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع الثانى، إذ ارتفعت 93.25% لتصل إلى نحو 728.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ377 مليون جنيه بنهاية يونيو.
وجاء نمو الأرباح مدعوم بزيادة صافى الدخل من العائد إلى 841 مليون جنيه مقابل 774.7 مليون جنيه، وأرباح الاستثمارات المالية إلى 508.7 مليون جنيه مقابل 302.1 مليون جنيه، فى الربع الثانى، وزيادة صافى دخل المتاجرة إلى 87.9 مليون جنيه مقابل 48.6 مليون جنيه.
فيما استقرت المصروفات الإدراية عند 377 مليون جنيه، وتراجع عبء الاضمحلال إلى 168.4 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه فى الربع الماضى.
وارتفعت أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات 48.97%، لتصل إلى 1.03 مليار جنيه بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 693.8 مليون جنيه بالثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو 2023.
وجاء نمو الأرباح القوى مدعومًا بنمو إيرادات العمليات التشغيلية إذ ارتفع صافى الدخل من العائد إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 1.24 مليار جنيه، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 401 مليون جنيه مقابل 356 مليونًا، وصافى دخل المتاجرة إلى 104 ملايين جنيه مقابل 76 مليون جنيه.
فى الوقت نفسه، استقرت المصروفات الإدارية، وتراجعت تكلفة المخاطر الائتمانية إلى 88.5 مليون جنيه مقابل 166.5 مليون جنيه.
ونمت أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر 19.47% بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوى، إذ سجلت نحو 1.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ1.16 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وجاء النمو فى أرباح البنك بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد نحو 13.8% إلى 2.35 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام.
فيما انخفض بشكل هامشى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 412 مليون جنيه مقابل 416 مليون جنيه، وكذلك تراجع صافى دخل المتاجرة إلى 35.7 مليون جنيه مقابل 87 مليون جنيه.
وتلاشى البنك تأثير ذلك من خلال التراجع فى مخصصات الائتمان التى بلغت423.7 مليون جنيه مقابل 465.2 مليون جنيه، وانخفاض المصروفات التشغيلية الأخرى إلى صفر مقابل 99 مليون جنيه.
وزادت أرباح البنك المصرى الخليجى 6.9%، مُسجلة نحو 384.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ 359.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023.
وجاء نمو الأرباح الفصلية بدعم من زيادة صافى الدخل من العائد إلى 884.3 مليون جنيه مقابل 841.9 مليون جنيه خلال الربع الثانى، وقفزة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 247.8 مليون جنيه مقابل 112.5 مليون جنيه، وزاد صافى دخل المتاجرة إلى 132.8 مليون جنيه مقابل 106.8 مليون جنيه.
لكن حد ارتفاع عبء مخصصات الائتمان إلى 170.8 مليون جنيه مقابل 5.4 مليون جنيه خلال الربع الثانى من استفادة البنك من زيادة دخله التشغيلى.
وارتفعت أرباح الشركة المصرفية العربية الدولية 5.16% بنهاية الربع الثالث من 2023 على أساس ربع سنوى، لتصل إلى 212.9 مليون جنيه فى الربع الثالث مقارنة بـ 202.4 مليون جنيه فى الربع الثانى الماضى. النعيم:“التجارى الدولى” فضًل الاستثمار فى القنوات الأكثر أمانًا رغم انخفاض العائد عليها
ونمت أرباح البنك التجارى الدولى 4.57% على أساس ربع سنوى، مُسجلة نحو 8.35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 7.98 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وقال بنك الاستثمار النعيم فى مذكرة بحثية، إن أرباح البنك جاءت أدنى من توقعاته عند 9 مليارات جنيه فى ظل استقرار صافى هامش العائد، وأيضًا الاحتفاظ بمخصصات أعلى من المتوقع سواء المخصصات المباشرة لمخاطر الائتمان أو المخصصات الأخرى لمقابلة المعاملات التجارية.
وذكر أن صافى هامش العائد لدى البنك انخفض هامشيًا إلى 7.46% خلال الربع الثالث مقابل 7.47% فى الربع الثانى نتيجة تفضيل البنك الاستثمار فى الآجال الأطول وأقل تقلبًا فى أوراق الخزانة والأرصدة البينية مع البنوك بما فى ذلك الودائع بعمليات البنك المركزى للسوق المفتوح.
أوضح أن قنوات التوظيف تلك تحمل معدلات عائد أقل لكنها تخفض وزن المخاطر بما يخفف العبء عن القاعدة الرأسمالية وكفايتها.
وتوقع أن يستفيد البنك خلال الربع الأخير من العام من الارتفاع فعى العائد على أذون الخزانة.
وارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامى 3.29% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 770.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى. نمو قوى خلال أول 9 أشهر من العام الحالى
وزادت أرباح بنكى“البركة” 1.88% و”كريدى أجريكول” 0.78% بنهاية الربع الثالث من العام الجارى على أساس ربع سنوى، بينما تراجعت أرباح بنك“قطر الوطنى الأهلى” 2.30% خلال فترة المقارنة.
وانخفضت أرباح بنك“التعمير والإسكان” 24.96% على أساس ربع سنوى، مُسجلًا نحو 3.85 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ 3.95 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2023.
وأظهر المسح أن 10 بنوك ضمن“نادى المليار” من ناحية أرباحها فى نهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، عدا بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
ونمت أرباح 4 بنوك بما يزيد 120% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى، بينما نمت أرباح 5 بنوك أخرى بمعدلات تتجاوز 50%، وبنكين فقط حققا تذيلا قائمة نمو الأرباح.
وتصدر بنك“كريدى أجريكول” قائمة نمو الأرباح على أساس سنوى، بـ 138.04%، ووصلت أرباحه بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 3.81 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال بنك كريدى أجريكول إنه صافى دخل الأعمل بلغ 6.92 مليار جنيه بنمو 101%، نتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، إذ ارتفع إجمالي القروض القائمة نحو 10% لتصل إلى 38.5 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع العملاء 80.8 مليار جنيه، بنمو سنوى 50%، بدعم من ودائع الشركات التى نمت 84%.
وذكر البنك أن نمو محفظة القروض كان مدعوم بارتفاع محفظة قروض الشركات 13% على أساس سنوى، بجانب نمو طفيف فى قروض التجزئة.
وأشار إلى أن قاعدة عملاءه النشطين نمت 3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى، فيما نمت 6% على أساس سنوى.
وحقق أرباح بنك التعمير والإسكان نموًا 137.85% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مُسجلة 4.74 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن ما حققه البنك من نتائج أعمال في تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية.
وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل 100% لتصل إلى 8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.
وأضاف غانم أن البنك يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو ما أنعكس على نمو الأصول بنحو 14% لتصل إلى 118 مليار جنيه.
ولفت إلى أن ودائع البنك نمت 6.7% لتصل إلى 95.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام بدعم من زيادة ودائع التجزئة 65.7%.
وكشف أن معدل توظيف القروض إلى الودائع وصل إلى45% بنهاية سبتمبر مقابل مقابل 42,6% خلال عام المقارنة، ما أدى لارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة 70,6% وفيما كانت الزيادة أقل فى تكاليف الأموال بنحو 30% ما أدى لنمو صافى الدخل من العائد 114.2% ليصل إلى 7.3 مليار جنيه.
أما أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات نمت 130.6% على أساس سنوى، بنهاية الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضى إذ وصلت نحو 2.29 مليار جنيه مقارنة بـ 993.5 مليون جنيه.
وبالنسبة لمصرف أبو ظبى الإسلامى، نمت أرباحه 124.5% على أساس سنوى، ووصلت لـ 3.55 مليار جنيه بنهاية الـ 9 أشهر المنتهية فى 2023، مقارنة بـ 1.58 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح بنك قناة السويس 84.68% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى على أساس سنوى، مسجلة نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 734.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وبالنسبة للبنك التجارى الدولى، فإنها ارتفعت 83.69% خلال فترة المقارنة، إذ بلغت 22.4 مليار جنيه مقارنة بـ 12.19 مليار جنيه.
ونمت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى 70.8%، والبنك المصرى الخليجى 70%، بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى.
وارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامى 51.38% على أساس سنوى، بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 3.47 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 2.29 مليار جنيه فى سبتمبر 2022.
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