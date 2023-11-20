نمو قوى لأرباح البنوك بأول 9 أشهر.. وتباطؤ على أساس فصلى - جريدة البورصة

واصلت أرباح البنوك النمو القوى على أساس سنوى، مدعومة بتغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، لكن على أساس ربع سنوى، بدأ نمو الأرباح فى الاعتدال.

أظهر مسح أجرته“البورصة” على القوائم المالية لـ11 بنكا، نمو أرباح 6 بنوك بمعدلات أقل من 10% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الثانى ونجح بنكان فقط فى تحقيق معدلات نمو تتخطى 35%، بينما انخفضت أرباح بنكين.

وسجل بنك قناة السويس أعلى معدل نمو فى أرباحه خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع الثانى، إذ ارتفعت 93.25% لتصل إلى نحو 728.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ377 مليون جنيه بنهاية يونيو.

وجاء نمو الأرباح مدعوم بزيادة صافى الدخل من العائد إلى 841 مليون جنيه مقابل 774.7 مليون جنيه، وأرباح الاستثمارات المالية إلى 508.7 مليون جنيه مقابل 302.1 مليون جنيه، فى الربع الثانى، وزيادة صافى دخل المتاجرة إلى 87.9 مليون جنيه مقابل 48.6 مليون جنيه.

فيما استقرت المصروفات الإدراية عند 377 مليون جنيه، وتراجع عبء الاضمحلال إلى 168.4 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه فى الربع الماضى.

وارتفعت أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات 48.97%، لتصل إلى 1.03 مليار جنيه بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 693.8 مليون جنيه بالثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو 2023.

وجاء نمو الأرباح القوى مدعومًا بنمو إيرادات العمليات التشغيلية إذ ارتفع صافى الدخل من العائد إلى 1.5 مليار جنيه مقابل 1.24 مليار جنيه، وصافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 401 مليون جنيه مقابل 356 مليونًا، وصافى دخل المتاجرة إلى 104 ملايين جنيه مقابل 76 مليون جنيه.

فى الوقت نفسه، استقرت المصروفات الإدارية، وتراجعت تكلفة المخاطر الائتمانية إلى 88.5 مليون جنيه مقابل 166.5 مليون جنيه.

ونمت أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر 19.47% بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوى، إذ سجلت نحو 1.38 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ1.16 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وجاء النمو فى أرباح البنك بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد نحو 13.8% إلى 2.35 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام.

فيما انخفض بشكل هامشى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 412 مليون جنيه مقابل 416 مليون جنيه، وكذلك تراجع صافى دخل المتاجرة إلى 35.7 مليون جنيه مقابل 87 مليون جنيه.

وتلاشى البنك تأثير ذلك من خلال التراجع فى مخصصات الائتمان التى بلغت423.7 مليون جنيه مقابل 465.2 مليون جنيه، وانخفاض المصروفات التشغيلية الأخرى إلى صفر مقابل 99 مليون جنيه.

وزادت أرباح البنك المصرى الخليجى 6.9%، مُسجلة نحو 384.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ 359.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

وجاء نمو الأرباح الفصلية بدعم من زيادة صافى الدخل من العائد إلى 884.3 مليون جنيه مقابل 841.9 مليون جنيه خلال الربع الثانى، وقفزة صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 247.8 مليون جنيه مقابل 112.5 مليون جنيه، وزاد صافى دخل المتاجرة إلى 132.8 مليون جنيه مقابل 106.8 مليون جنيه.

لكن حد ارتفاع عبء مخصصات الائتمان إلى 170.8 مليون جنيه مقابل 5.4 مليون جنيه خلال الربع الثانى من استفادة البنك من زيادة دخله التشغيلى.

وارتفعت أرباح الشركة المصرفية العربية الدولية 5.16% بنهاية الربع الثالث من 2023 على أساس ربع سنوى، لتصل إلى 212.9 مليون جنيه فى الربع الثالث مقارنة بـ 202.4 مليون جنيه فى الربع الثانى الماضى.

ونمت أرباح البنك التجارى الدولى 4.57% على أساس ربع سنوى، مُسجلة نحو 8.35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 7.98 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وقال بنك الاستثمار النعيم فى مذكرة بحثية، إن أرباح البنك جاءت أدنى من توقعاته عند 9 مليارات جنيه فى ظل استقرار صافى هامش العائد، وأيضًا الاحتفاظ بمخصصات أعلى من المتوقع سواء المخصصات المباشرة لمخاطر الائتمان أو المخصصات الأخرى لمقابلة المعاملات التجارية.

وذكر أن صافى هامش العائد لدى البنك انخفض هامشيًا إلى 7.46% خلال الربع الثالث مقابل 7.47% فى الربع الثانى نتيجة تفضيل البنك الاستثمار فى الآجال الأطول وأقل تقلبًا فى أوراق الخزانة والأرصدة البينية مع البنوك بما فى ذلك الودائع بعمليات البنك المركزى للسوق المفتوح.

أوضح أن قنوات التوظيف تلك تحمل معدلات عائد أقل لكنها تخفض وزن المخاطر بما يخفف العبء عن القاعدة الرأسمالية وكفايتها.

وتوقع أن يستفيد البنك خلال الربع الأخير من العام من الارتفاع فعى العائد على أذون الخزانة.

وارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامى 3.29% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 770.5 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وزادت أرباح بنكى“البركة” 1.88% و”كريدى أجريكول” 0.78% بنهاية الربع الثالث من العام الجارى على أساس ربع سنوى، بينما تراجعت أرباح بنك“قطر الوطنى الأهلى” 2.30% خلال فترة المقارنة.

وانخفضت أرباح بنك“التعمير والإسكان” 24.96% على أساس ربع سنوى، مُسجلًا نحو 3.85 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بـ 3.95 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من 2023.

وأظهر المسح أن 10 بنوك ضمن“نادى المليار” من ناحية أرباحها فى نهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، عدا بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

ونمت أرباح 4 بنوك بما يزيد 120% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى، بينما نمت أرباح 5 بنوك أخرى بمعدلات تتجاوز 50%، وبنكين فقط حققا تذيلا قائمة نمو الأرباح.

وتصدر بنك“كريدى أجريكول” قائمة نمو الأرباح على أساس سنوى، بـ 138.04%، ووصلت أرباحه بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 3.81 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال بنك كريدى أجريكول إنه صافى دخل الأعمل بلغ 6.92 مليار جنيه بنمو 101%، نتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، إذ ارتفع إجمالي القروض القائمة نحو 10% لتصل إلى 38.5 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع العملاء 80.8 مليار جنيه، بنمو سنوى 50%، بدعم من ودائع الشركات التى نمت 84%.

وذكر البنك أن نمو محفظة القروض كان مدعوم بارتفاع محفظة قروض الشركات 13% على أساس سنوى، بجانب نمو طفيف فى قروض التجزئة.

وأشار إلى أن قاعدة عملاءه النشطين نمت 3% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى، فيما نمت 6% على أساس سنوى.

وحقق أرباح بنك التعمير والإسكان نموًا 137.85% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مُسجلة 4.74 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن ما حققه البنك من نتائج أعمال في تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية.

وأشار إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل 100% لتصل إلى 8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.

وأضاف غانم أن البنك يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو ما أنعكس على نمو الأصول بنحو 14% لتصل إلى 118 مليار جنيه.

ولفت إلى أن ودائع البنك نمت 6.7% لتصل إلى 95.5 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام بدعم من زيادة ودائع التجزئة 65.7%.

وكشف أن معدل توظيف القروض إلى الودائع وصل إلى45% بنهاية سبتمبر مقابل مقابل 42,6% خلال عام المقارنة، ما أدى لارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة 70,6% وفيما كانت الزيادة أقل فى تكاليف الأموال بنحو 30% ما أدى لنمو صافى الدخل من العائد 114.2% ليصل إلى 7.3 مليار جنيه.

أما أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات نمت 130.6% على أساس سنوى، بنهاية الفترة المنتهية فى سبتمبر الماضى إذ وصلت نحو 2.29 مليار جنيه مقارنة بـ 993.5 مليون جنيه.

وبالنسبة لمصرف أبو ظبى الإسلامى، نمت أرباحه 124.5% على أساس سنوى، ووصلت لـ 3.55 مليار جنيه بنهاية الـ 9 أشهر المنتهية فى 2023، مقارنة بـ 1.58 مليار جنيه.

وارتفعت أرباح بنك قناة السويس 84.68% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى على أساس سنوى، مسجلة نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 734.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وبالنسبة للبنك التجارى الدولى، فإنها ارتفعت 83.69% خلال فترة المقارنة، إذ بلغت 22.4 مليار جنيه مقارنة بـ 12.19 مليار جنيه.

ونمت أرباح بنك قطر الوطنى الأهلى 70.8%، والبنك المصرى الخليجى 70%، بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2023 على أساس سنوى.

وارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامى 51.38% على أساس سنوى، بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 3.47 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 2.29 مليار جنيه فى سبتمبر 2022.