شركة Fork N Knife الناشئة تجمع تمويل بقيمة 800 ألف دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة Fork N Knife الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا المطاعم السحابية، عن جمع 800 ألف دولار بجولة التمويل البذرية.
ساهم فى الجولة التمويلية مجموعة من المستثمرين الملائكيين الأفراد بجانب مؤسسات خارج منطقة الشرق الأوسط.
وتعمل شركة Fork N Knife، فى قطاع المطابخ السحابية المعتمدة على التكنولوجيا، ويمنح هذا النموذج للمطورين فى مجال المطاعم والأفكار الغذائية القدرة على توسيع أعمالهم دون تكلفة استثمارية أولية، كما يمهد التمويل الطريق لتوسع الشركة الاستراتيجى فى أسواق أوروبا وأفريقيا بحلول نهاية العام الجارى.
وقال ياسر نصر الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Fork N Knife:“نطاق أعمال المطابخ السحابية يحتاج إلى نموذج فريد لحل التحديات الحقيقية التى يواجهها أصحاب المطاعم، وبدلاً من تقليل التكلفة الثابتة، كما هو الحال فى المعتاد فى المطابخ السحابية، قمنا بالتخلص منها تمامًا”.
وأضاف نصر الدين:“نحن فى Fork N Knife نتحدى التقاليد بتقديم نموذجنا الفريد وهو الطهى كخدمة CAAS، فأصحاب المطاعم يعانون بشكل كبير من العمولات العالية التى تأخذها تطبيقات الطعام، والتى تصل إلى 50% من سعر البيع، مما لا يترك لهم مجالًا لتحمل التكلفة الثابتة، لهذا السبب قررنا فى Fork N Knife معالجة هذه المعاناة من خلال تقديم نموذج فريد لتعظيم ربحية أصحاب العلامات التجارية والتخلص من المخاطر”.
وحول دور التكنولوجيا فى خدمات Fork N Knife، أكد نصر الدين الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة للحصول على تحكم أفضل فى إنتاج الطعام، ودعم أصحاب المطاعم وتمكينهم من التفوق فى سوق المأكولات المتنامى.
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