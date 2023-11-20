شركة Fork N Knife الناشئة تجمع تمويل بقيمة 800 ألف دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة Fork N Knife الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا المطاعم السحابية، عن جمع 800 ألف دولار بجولة التمويل البذرية.

ساهم فى الجولة التمويلية مجموعة من المستثمرين الملائكيين الأفراد بجانب مؤسسات خارج منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل شركة Fork N Knife، فى قطاع المطابخ السحابية المعتمدة على التكنولوجيا، ويمنح هذا النموذج للمطورين فى مجال المطاعم والأفكار الغذائية القدرة على توسيع أعمالهم دون تكلفة استثمارية أولية، كما يمهد التمويل الطريق لتوسع الشركة الاستراتيجى فى أسواق أوروبا وأفريقيا بحلول نهاية العام الجارى.

وقال ياسر نصر الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Fork N Knife:“نطاق أعمال المطابخ السحابية يحتاج إلى نموذج فريد لحل التحديات الحقيقية التى يواجهها أصحاب المطاعم، وبدلاً من تقليل التكلفة الثابتة، كما هو الحال فى المعتاد فى المطابخ السحابية، قمنا بالتخلص منها تمامًا”.

وأضاف نصر الدين:“نحن فى Fork N Knife نتحدى التقاليد بتقديم نموذجنا الفريد وهو الطهى كخدمة CAAS، فأصحاب المطاعم يعانون بشكل كبير من العمولات العالية التى تأخذها تطبيقات الطعام، والتى تصل إلى 50% من سعر البيع، مما لا يترك لهم مجالًا لتحمل التكلفة الثابتة، لهذا السبب قررنا فى Fork N Knife معالجة هذه المعاناة من خلال تقديم نموذج فريد لتعظيم ربحية أصحاب العلامات التجارية والتخلص من المخاطر”.

وحول دور التكنولوجيا فى خدمات Fork N Knife، أكد نصر الدين الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة للحصول على تحكم أفضل فى إنتاج الطعام، ودعم أصحاب المطاعم وتمكينهم من التفوق فى سوق المأكولات المتنامى.